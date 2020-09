A Forlì il ritorno della scuola agraria: per gli studenti anche una serra didattica di 2.500 metri quadrati

L'ex scuola elementare ’Decio Raggi’ di Roncadello in via Del Canale ospiterà la scuola "Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane". I lavori, iniziati a metà giugno e per un costo di poco più di 190mila euro, sono stati recentemente completati e sabato mattina si è svolta l'inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, dell'assessore comunale alle Politiche educative, Paola Casara, del consigliere con delega alla Scuola della Provincia di Forlì-Cesena Valentina Ancarani, del dirigente scolastico del Corso di Agraria del "R. Ruffilli" Marco Molinelli.

Presenti inoltre le Autorità del territorio, rappresentanti delle realtà che hanno contribuito con impegno e risorse alla realizzazione di questa importante realtà, i tecnici che hanno seguito i lavori e i responsabili del Comitato di Quartiere di Roncadello. L'edificio è in grado di ospitare 200 studenti. A circa 400 metri di distanza dalla scuola, su un terreno di proprietà del Comune da 2.500 metri quadrati, sorgerà e sarà pronta per l'anno scolastico 2021-2022 una serra didattica con servizi igienici e aula riscaldata, dove gli alunni potranno esercitarsi con la collaborazione delle aziende agricole della zona.