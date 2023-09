A scuola di ambiente e sviluppo sostenibile: tornano i laboratori del "Mause" per gli studenti forlivesi

Ottanta percorsi formativi sui temi della sostenibilità ambientale e alla cittadinanza attiva rivolti agli studenti delle scuole forlivesi di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alle superiori. E’ stata presentata la nuova edizione del catalogo dell’offerta formativa per l'anno scolastico 2023/2024, a cura del Multicentro aree urbane per la sostenibilità e l’educazione ambientale del Comune di Forlì, uno degli oltre 30 Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas) coordinati dal Ctr Arpae della Regione Emilia-Romagna.

Giunto alla ottava edizione, il catalogo - che coinvolge 36 realtà fra associazioni, enti, sevizi comunali e professionisti del settore - propone a studenti e docenti opportunità di approfondimento su temi cruciali e attuali che hanno come filo conduttore lo sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di rafforzare negli studenti il rapporto con l’ambiente, le risorse, le diversità naturali e socioculturali del territorio e di trasmettere la complessità delle sfide globali per poter agire più consapevolmente anche nei piccoli gesti di vita quotidiana.

La nuova edizione si presenta con una veste grafica completamente rinnovata ma mantiene i focus e i temi di fondo suddivisi in quattro aree - uso delle risorse, biodiversità, cittadinanza attiva e mobilità sostenibile - ai quali si aggiungono anche temi relativi alle attività di Protezione civile e agli eventi meteorologici estremi.

Anche per quest’anno, come spiega Michela Nanni responsabile dell’Unità Ambiente del Comune di Forlì, il punto di forza dell’offerta è rappresentato dai numerosi laboratori scolastici, con durata e metodologie didattiche differenziate in grado di rispondere alle esigenze di alunni e formatori, ma anche i percorsi che invitano le classi a stringere relazioni con altre realtà del territorio e a svolgere attività in altri luoghi della città, come ad esempio in centro storico, nel campo solare di Villa Selva, al Parco urbano e in altri spazi verdi che si trovano nelle vicinanze degli istituti scolastici.

Tra le novità d questa edizione, la presenza e il contributo della Caritas, che per la prima volta aderisce all’offerta formativa. Mentre si conferma l’attività svolta dal Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena, in particolare negli istituti secondari di secondo grado, sui temi del bullismo, della giustizia penale e, a partire da quest’anno, della violenza di genere. A rappresentare tutte le associazioni che hanno contribuito ai percorsi formativi, Lisa Stoppa di VolontaRomagna.

“Si tratta di un momento significativo per l’inizio dell’anno scolastico - dice Paola Casara, assessora alle Politiche educative - che si arricchisce di nuovi percorsi per rispondere ai bisogni dei nostri ragazzi con l’obiettivo di sensibilizzarli all’educazione ambientale e di rafforzare fra gli studenti l’attenzione alla salvaguardia del territorio a patire dai piccoli gesti quotidiani”.

C’è poi una sezione dedicata ai docenti con informazioni relative alla seconda e terza edizione del corso di formazione sui sistemi alimentari sostenibili, accreditato nell’ambito del progetto “In cibo civitas”, realizzato da Slow Food e Lvia in programma nei mesi di ottobre e novembre.

Come iscriversi

Dal 2 al 31 ottobre i docenti delle scuole forlivesi potranno consultare la versione in pdf del catalogo, disponibile sul sito del Comune alla sezione “Servizi e Informazioni Ambiente” e prenotare le attività, cliccando sui link d’iscrizione personalizzati che si trovano nelle schede o inquadrando i qrcode presenti nella sezione “Moduli d’iscrizione”. Per garantire un’equa distribuzione dei laboratori in tutti gli Istituti Comprensivi, le scuole paritarie e le scuole secondarie di II grado che ne faranno richiesta, la conferma definitiva di assegnazione dei laboratori sarà comunicata ai docenti solo dopo la data di scadenza delle iscrizioni, fissata per il 31 ottobre.