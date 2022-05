Scuola "Benedetto Croce", il sindaco: "Fondi dal Pnrr non arrivati per ragioni di priorità"

Il progetto di realizzazione della nuova scuola media “Benedetto Croce”, che il Comune di Forlì ha presentato nell’ambito dei fondi per l’edilizia scolastica del Pnrr, "non è stato premiato semplicemente per ragioni di priorità". Così il sindaco Gian Luca Zattini respinge le accuse di chi ha ritenuto inammissibile il progetto "poiché non all’altezza dei criteri richiesti dal Ministero". Entra nel dettaglio il primo cittadino: "Ai sindaci della Romagna che si sono aggiudicati queste importanti risorse, faccio le mie più sincere congratulazioni. Quando un territorio porta a casa fondi strategici per il miglioramento della qualità della vita della propria comunità, è sempre una bella notizia. A prescindere dal “colore” di chi amministra questo o quel Comune".

Zattini tiene a chiarire un altro aspetto, difendendo l'operato della squadra comunale: "La nostra domanda è stata redatta correttamente, nei tempi richiesti e senza alcun rilievo; il lavoro degli uffici e dei professionisti è stato preciso, impeccabile, qualitativamente elevato e molto accurato. Il progetto di realizzazione della nuova scuola media “Benedetto Croce”, semplicemente, non è stato premiato per ragioni di priorità. In altri termini, gli edifici candidati dagli altri Comuni e risultati vincenti nell’ambito del Pnrr presentano criticità maggiori del nostro e, dunque, sono stati ritenuti dal Ministero più urgenti da restaurare e mettere in sicurezza".

Prosegue ancora Zattini: "Per smentire chi impropriamente ha collegato la nostra esclusione dal bando a ragioni di importo e tempistiche, va detto che il Comune di Cesena, ad esempio, è passato con un intervento più oneroso del nostro, da 11 milioni di euro, da realizzarsi sempre e comunque entro il giugno 2026. Dal Pnrr abbiamo già ottenuto 46 milioni di euro. Metteremo mano a scuole, parcheggi, edilizia popolare, giardini, edifici pubblici e viabilità. Sistemeremo situazioni di lungo corso a cui nessuno ha mai messo mano, lasciando che le stesse scivolassero nel degrado e nell’abbandono. Grazie, quindi, a tutti i funzionari e tecnici del Comune di Forlì che, ogni giorno, ci aiutano a rendere possibile tutto questo".