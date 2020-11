Scuola, dal Comune oltre mezzo milione con la variazione di bilancio

Dai 150mila euro per il 2020 e 49mila euro per il 2021 euro per l'adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria, ai 150mila euro da assegnare al Fondo per progettazione indagini e studi. Veloce passaggio in commissione questo pomeriggio a Forli' per la ratifica alla variazione di bilancio adottata con urgenza dalla giunta il 9 settembre scorso. L'atto, spiega in Aula l'assessore competente Vittorio Cicognani, prevede anche la modifica della modalita' di finanziamento del velodromo Servadei di 250mila euro; e 100mila euro di modifica per la manutenzione straordinaria dei polisportivi comunali.

Sul fronte scolastico, dallo Stato arrivano quasi 436mila euro per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione per gli asili nido; circa 56.500 per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione per scuole autonome; e ancora 73.400 euro sempre per le attivita' scolastiche. Infine dalla Regione si registra uno stanziamento di quasi 623mila euro per il servizio Benessere sociale e partecipazione in particolare per i contributi affitto dell'anno 2020. (fonte Dire)