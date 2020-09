Scuola di Fiumana, slitta inaugurazione: "Insegnanti al lavoro per impostare gli spazi"

Slitta l'inaugurazione della scuola di Fiumana prevista per domenica. La decisione, spiega il sindaco Roberto Canali, è stata presa "in accordo con il dirigente scolastico" in quanto "in questo momento la priorità è la ripartenza in serenità delle attività didattiche in sicurezza". Specifica il primo cittadino: "La scuola è pronta e in questi giorni sta avvenendo il trasloco e il montaggio dei supporti tecnologici. Le insegnanti, molte delle quali non avevano mai visto la scuola, sono al lavoro per impostare gli spazi e studiare le soluzioni migliori alla didattica". Canali tranquillizza anche sulla data della ripartenza: "L'inizio delle attività didattiche è confermato per lunedì 14 sia a Predappio che a Fiumana. La prossima settimana i genitori saranno informati con maggiori dettagli".

