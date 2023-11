La scuola Enav ha simulatori di sale radar e torri di controllo: "Sbocco professionale per tanti studenti di Itaer e Ingegneria"

Nel grande edificio a specchi, una sorta di avveniristico triangolo che sfida le forme usuali a parallelepipedo dei normali palazzi, in via Carnaccini, a ridosso del sedime dell'aeroporto si trova dal 2017 la nuova e moderna sede del centro di formazione Enav, che prima prendeva il nome di Enav Academy. Enav, l'ex ente degli assistenti al volo, ora una Spa quotata in Borsa che ha lo stato come socio di maggioranza (al 53% il ministero dell'Economia) dal 2005 ha scelto Forlì come centrale della sua unica scuola di formazione.

Prima la scuola per i controllori di volo Enav si trovava nell'edificio, anche quello appositamente costruito per il centro di formazione, di fronte all'Itaer. Dal 2017 poi si è spostato di un isolato, lasciando quella struttura ai futuri ingegneri dell'aerospazio formati dall'Università di Bologna. Il centro di formazione Enav è dotato di una sala di simulazione radar, 5 simulatori di torre in 3D a 270°, un simulatore di volo certificato e 8 stazioni di lavoro Ptt (Part Task Trainer). Si contano circa mille persone coinvolte nell'attività formativa, sia per l'aggiornamento del personale Enav, sia per l'addestramento del nuovo personale (quest'anno 97 giovani), sia per la formazione, a libero mercato, di personale tecnico del volo di altri Paesi.

Nel 2020 le ore di formazione erogate dal Centro di formazione sono state complessivamente circa 82.500 ore per 1.031 partecipanti suddivise in: 29.152 ore di formazione “ab initio” per nuovi controllori di volo (90 partecipanti); 22.671 ore di formazione avanzata, per esempio per il personale delle 4 sale radar di controllo del traffico aereo italiane (54 partecipanti); 17.800 ore di formazione continua (794 partecipanti); 8.200 ore di formazione remota (38 partecipanti); 4.500 ore di formazione per clienti esterni (55 partecipanti).

Forlì avrebbe rischiato di perdere tutto questo nel giro di pochi anni, a sentire cosa è stato reso noto in una conferenza stampa questa mattina, lunedì. Che cosa avrebbe perso? Qual è il legame di questa scuola con il territorio? A spiegarlo è il direttore Fabio Olivetti, romano da dieci anni trapiantato in Romagna per dirigere la struttura.

“Il rapporto del territorio con questi ragazzi è di grande disponibilità”, spiega Olivetti. “Qui ci sono le infrastrutture dell'accoglienza capaci di ricevere” l'afflusso di persone che transita ogni anno dal centro di formazione dell'Enav. E i rapporti con gli altri centri formativi che sono aggregati nello stesso polo aggregatosi tra via Montaspro e via Fontanelle? “Ci sono e sono intensi – spiega Olivetti -. Abbiamo una grandissima partecipazione degli studenti in uscita dall'Itaer di Forlì in tutti i profili professionali ricercati da Enav. Alcuni di loro hanno proprio le loro prime esperienze lavorative con noi. Col 'Baracca' è in piedi una vera e propria collaborazione”.

Che non manca neanche con l'Università, dove i docenti specializzati dell'Enav si spostano nell'edificio accanto, quello dell'Alma Mater, e curano “un insegnamento di 60 ore, facoltativo e per 6 crediti formativi sul controllo del traffico aereo, con i fondamentali che possono interessare figure ingegneristiche”, conclude il direttore del centro di formazione Enav.