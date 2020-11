Scuola, gli studenti dell'Itis gemellati con un liceo di Parigi progettano un braccio robotico

Nei giorni scorsi, l'Istituto tecnico "Marconi” di Forlì ha raccolto la sfida per un progetto di partenariato tra scuole all'interno dell'Unione Europea. Visto il periodo, la presentazione si è svolta online, e anche lo svolgimento di questo “Erasmus+” sarà coniugato con le esigenze della normativa vigente per contrastare il contagio da Covid19. Con sicurezza ma senza rassegnazione, senza restare mano in mano. Così, due classi quinte del “Marconi” (5AMc e 5 AEn) hanno confermato il gemellaggio con un'omologa del Liceo “Louis Armand” di Parigi per il progetto denonimato “Arm for Europe”, già avviato lo scorso anno con il coordinamento della docente Federica Spadazzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arm come “braccio”, proprio perché gli studenti forlivesi coinvolti progetteranno insieme con la classe francese un braccio robotico tramite prototipazione tramite stampante 3D in Pla, un polimero derivante dal mais, completamente sostenibile. I file del prototipo realizzato saranno resi disponibili e scaricabili dai rispettivi siti delle scuole coinvolte e da un sito web dedicato, rendendo replicabile il modello anche da altre scuole con lo scopo di rendere la tecnologia robotica fruibile da tutte le istituzioni scolastiche. L'Istituto tecnico tecnologico Marconi di Forlì non è nuovo a gemellaggi con istituti scolastici europei. Infatti, negli anni passati sono state svolte esperienze simili, sempre legate alla specificità tecnica e tecnologica della storica scuola di viale della Libertà.