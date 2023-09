Scuola, il Comune rimborsa i libri di testo agli studenti alluvionati delle superiori: "Manovra per alleviare le spese delle famiglie"

Ha un duplice obiettivo la manovra già in cantiere del Comune di Forlì per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori residenti o domiciliati nelle zone alluvionate. "Da un lato vogliamo dare un segnale concreto, in termini di risorse, alle famiglie che sono state colpite dall’alluvione, mettendo a disposizione somme importanti per il rimborso dei libri di testo - esordisce l'assessora Paola Casara -. Dall’altro riteniamo che questo provvedimento possa contribuire a rendere il rientro sui banchi di scuola meno doloroso per i ragazzi ma soprattutto per i genitori, colpiti dal dramma dell’alluvione e costretti ad avere a che fare con il caro-bollette, il caro-benzina e il caro-istruzione".

"Il metodo per la richiesta di rimborso sarà lo stesso utilizzato nei mesi scorsi per l’adesione ai centri estivi: le famiglie dovranno presentare una semplice autocertificazione che attesti il loro inserimento nelle zone alluvionate e la presenza di un danno alla proprietà (modulo Cas o Cis) - prosegue Casara -. Vogliamo che le procedure siano le più chiare e snelle possibili per fare in modo che i rimborsi si concretizzino nel giro di qualche mese. Siamo pronti a soddisfare tutte le richieste che perverranno ai nostri uffici". "Quello che stiamo mettendo in campo è un provvedimento esteso e importantissimo, che questa Amministrazione ha voluto fortemente portare avanti per alleggerire le conseguenze pratiche del maltempo", conclude l'assessora. Nei prossimi giorni, sul sito del Comune di Forlì, verranno pubblicati i termini e le modalità di erogazione del rimborso.