Regole più stringenti per le scuole dell'infanzia: "Alunni al pomeriggio solo se entrambi i genitori lavorano, non sono pacchi"

Sta generando preoccupazione, tra le famiglie che hanno i bambini iscritti alle scuole materne comunali, la proposta del Comune di rimodulare l'uscita pomeridiana. Una comunicazione inviata via mail dal Comune ai genitori, infatti, annuncia una variazione della modalità organizzativa del servizio di prolungamento pomeridiano dell’anno 2024-2025, secondo cui si passa da un orario continuativo di uscita (dalle 16.15 alle 18.30), a una suddivisione in due distinte fasce di uscita (1a fascia 16.15-16.45 e dalle 17.30 alle 18.30).

Una maggiore rigidità del servizio, secondo chi protesta, ma soprattutto desta preoccupazione che chi vorrà utilizzare una delle due “finestre” di uscita pomeridiana dovrà giustificarla con un'attestazione di servizio o un idoneo documento del datore di lavoro che indichi gli orari lavorativi. Se, insomma, entrambi i genitori non avranno esigenze documentate di lavoro non si potrà lasciare l'alunno alla scuola di infanzia., siccome la fascia di uscita dovrà essere motivata.

La questione è stata trattata in Consiglio comunale, lunedì pomeriggio, da due question time del Movimento 5 Stelle e di 'Forlì e Co'. “Si tratta di un depauperamento dei servizi, la lettera ai genitori indica la mancanza di risorse umane e di spazi. Quando si erano segnate alle scuole comunali queste famiglie pensavano di prendere i figli alle 18,30 ed ora si vedranno gli orari modificati, è un peggioramento del servizio: la famiglia si aiuta con le azioni concrete, non coi proclami”, critica il consigliere Eros Brunelli (M5s).

“E' un precedente grave agire sulla modifica dei servizi, irrigidendo gli orari del pomeriggio, senza una condivisione delle ragioni di queste modifiche con la Consulta, prevista dalla Carta dei servizi e secondo cui andrebbe richiesto obbligatoriamente di esprimere un parere in relazione ai programmi di riorganizzazione dei servizi”, è invece la considerazione di Morgagni (Forlì e Co).

A rispondere è l'assessora alla Scuola Paola Casara: “Le modifiche ci vengono suggerite dal coordinamento pedagogico, è ancora una proposta e abbiamo immaginato l'uscita pomeridiana in due fasce distinte, rimanendo chiusa solo una finestra di 45 minuti, per aumentare le condizioni di sicurezza dei bambini che vanno preparati all'uscita e per una miglior organizzazione delle attività educative pomeridiane”.

Mentre sull'obbligo di attestare l'orario di uscita dal lavoro di entrambi i genitori per avere accesso al beneficio di lasciare i piccoli fino alle 18,30 massimo “se le famiglie lavorano nel pomeriggio non cambia nulla, voglio essere ben chiara – continua l'assessora Casara -. Chi ha reali necessità non sarà mai penalizzato”. Ma se manca il requisito dell'orario di lavoro, “che nel periodo Covid era stato allentato”, precisa Casara, “gli alunni non possono rimanere fuori casa così a lungo se non c'è necessità della famiglia: non sono pacchi”. Infine per Casara non è stata convocata la Consuilta perché la regola era già contenuta nel regolamento del 2008. Ed ora ci sarà anche il “controllo di veridicità di quanto dichiarato”, conclude l'assessora.