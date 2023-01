Scuola, l'Istituto Comprensivo 2 "Irene Ugolini Zoli" pioniere del "metodo finlandese"

L'Istituto Comprensivo numero 2 "Irene Ugolini Zoli", diretto dalla professoressa Annalisa Fiorini, pioniere in provincia del modello organizzativo finlandese (Mof). Adottato inizialmente dalle primarie “De Amicis” e” R. Rivalta”, è stato successivamente condiviso dagli altri ordini di scuola dello stesso istituto, in particolare dalla secondaria media “Marco Palmezzano”.

I punti chiave, entra nel dettaglio la dirigente scolastica, "sono la valorizzazione dei talenti individuali, l’apprendimento attivo, l’immersione nelle discipline attraverso la compattazione oraria, la costruzione di un ambiente incentrato sul benessere delle alunne e degli alunni, la didattica laboratoriale, l’attività di consolidamento di studio prevalente in classe e, come conseguenza, un minor carico di lavoro a casa. Insomma, una scuola dove si torna volentieri anche nel pomeriggio. Ad integrazione di questo metodo, infatti, l’istituto offre, in forma del tutto gratuita, attività pomeridiane che spaziano dal teatro alla musica, al potenziamento della lingua inglese con certificazione, alla Radio di Istituto. Rcordiamo che la scuola vanta la creazione di una web radio, Radio Palmezzano Today".

"Oltre quattrocento docenti nelle Marche e più di duemila in Italia stanno realizzando la stessa esperienza, seguendo l’esempio della lunga sperimentazione, partita dall’Istituto comprensivo di Piandimeleto e consolidatasi all’Istituto Onnicomprensivo” G. Della Rovere” di Urbania , diretto dalla dirigente scolastica Antonella Accili, madrina del metodo in Italia ed organizzatrice della Rete di scuole Mof", spiega Fiorini. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet della scuola www.ic2forli.it