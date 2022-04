Insegnare i rischi finanziari tramite il gioco, parte il progetto 'Mr Soldino' nella scuole primarie

E' stata inaugurata venerdì scorso la scuola di 'Mister Soldino e l'ordine della Cassaforte' rivolta gratuitamente a tutti i bambini di scuola primaria. A promuoverla è stata l'agenzia di consulenza assicurativa MvR, che si trova viale Vittorio Veneto. Spiega Elena Cocconcelli dell'agenzia Mvr: “Il nostro non è solo un lavoro ma bensì una missione: aiutiamo le persone a non rimanere senza soldi nonostante i gravi e certi imprevisti della vita.

E per compiere la nostra missione con successo ed evitare altri crac bancari e finanziari (dal 2000 ad oggi 1,3 milioni di risparmiatori italiani hanno visto andare in fumo 45,4 miliardi di euro investiti in azioni, obbligazioni e titoli vari) è necessario formare i bambini fin da piccoli per dare loro l'occasione di poter scegliere consapevolmente.”

per questo è nato il progetto della 'Scuola di Mr. Soldino e l'Ordine della Cassaforte' dedicata ai bambini ma anche ai genitori che hanno il ruolo fondamentale di mettere in atto le nozioni che impareranno a scuola. Il mondo di Mr. Soldino è un percorso formativo nato per insegnare ai bambini, attraverso il gioco, dei concetti che la scuola non insegna ma che sono indispensabili per realizzare i loro sogni. Il programma è composto da 4 lezioni.