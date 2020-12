Scuola, riapertura delle superiori dopo l'Epifania? "Non è scontato, ma ci stiamo lavorando"

"Il ritorno in classe nelle scuole superiori dal 7 gennaio? Ci stiamo occupando di rendere la cosa possibile, che non e' un'operazione da poco e non e' scontato, seguendo la questione dal punto di vista tecnico". Cosi' l'assessore alla Scuola della Regione Emilia-Romagna, Paola Salomoni, sull'obiettivo del ritorno in classe previsto a gennaio. Osserva Salomoni: "L'impianto dell'ultimo Dpcm richiede il 75% in presenza con un 50% di capienza degli autobus, che significa ulteriori immissioni di mezzi e allineamento degli orari scolastici. Sono stati aperti tavoli prefettizi in tutte le province, si stanno consolidando le strategie".

"Stiamo ancora lavorando all'allineamento, e' il punto di partenza per poi vedere cosa consentiranno le condizioni epidemiologiche - aggiunge -. E questa non e' una valutazione di ordine necessariamente regionale". Puntualizza l'assessore dell'Emilia-Romagna: "Non sapendo quali saranno le condizioni dei prossimi 15 giorni, comunque, si fa fatica a capire qual potra' essere il modello previsionale. Di concreto ci sono i passi in avanti che stiamo facendo- insiste Salomoni- per mandare i ragazzi in classe".

Autobus

I numeri non sono ancora definitivi, ma in Emilia-Romagna potrebbe mettere su strada 150 autobus in piu' per la riapertura delle scuole il 7 gennaio. Se il ritorno in classe delle scuole superiori, oggi in didattica a distanza, verra confermato dopo le vacanze natalizie. Erano infatti 350 in piu' in regione i mezzi messi a disposizione in via straordinaria per l'anno scolastico 2020-202, partito sotto la mannaia della pandemia. Ad aggiornare il conto e' l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini, he il piano in discussione ai vari tavoli provinciali prevede anche modifiche agli orari di ingresso e di uscita dalle scuole. "Ma sono tutte valutazioni - sottolinea Corsini - che vengono fatte territorio per territorio sulla base delle realta' specifiche, che sono diverse da provincia a provincia". L'importante, conclude l'assessore, "e' che ci sia una corrispondenza e una forte collaborazione fra i due sistemi, quello scolastico e quello trasportistico. E questo sta avvenendo". (fonte Dire)