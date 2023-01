Polemica sull'abolizione delle lezioni il sabato, la scuola: "Genitori informati e percorso trasparente"

Non ci sarà alcuna revisione degli orari, con l'aggiunta dell'opzione del sabato a scuola, da parte della scuola media di San Martino in Strada. Lo conferma la dirigente scolastica Maria Teresa Luongo, intervenendo in replica alle polemiche degli ultimi giorni. Nessun cambiamento prima di tutto perché “nell’attuale fase conclusiva delle iscrizioni per l’a.s.2023/24 non sarebbe comunque possibile modificare l’offerta formativa di istituto, alla quale hanno già aderito molte famiglie che si sono iscritte”.

La nota della scuola, invece, respinge l'ipotesi di una cattiva comunicazione tra scuola e famiglie (anche se la critica era precipuamente nella comunicazione tra famiglie e rappresentanti delle famiglie in consiglio di istituto, ndr) e aggiunge: “La scuola ha operato in piena trasparenza e legittimità”. Per Luongo “la scuola ha avviato fin dallo scorso anno scolastico un’attenta riflessione su come riorganizzare la didattica in risposta alle esigenze rilevate degli studenti, fra queste anche una più efficace distribuzione delle discipline nel corso della giornata scolastica e della settimana. Il collegio docenti, dopo aver vagliato vari modelli organizzativi, ha proposto al Consiglio di Istituto un’organizzazione oraria dal lunedì al venerdì, nella fascia 7:55-13:55, con le discipline raggruppate per Moduli bi-orari”.

La scuola media di San Martino in Strada quindi non attuerà la formula dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, che pure viene offerta dalle altre scuole analoghe della città. “Tale modello formativo è stato sottoposto al Consiglio di Istituto che lo ha approvato all’unanimità. Dopodiché è stato illustrato alle famiglie delle future classi prime in un’Assemblea Genitori appositamente convocata il giorno 2 dicembre 2022 dalla Dirigente Scolastica”, continua la nota.

Che conferma che la protesta dei genitori, che desideravano le lezioni al sabato, non è arrivata tardiva: “In quella occasione sono emerse alcune posizioni contrarie al nuovo assetto didattico che sono state puntualmente riportate dalla scuola agli organi collegiali deputati ad approvare l’Offerta Formativa di Istituto. Tali organi hanno deliberato ed inserito nel PTOF (il piano dell'offerta formativa, ndr) il modello elaborato, dopo averne attentamente soppesato la validità didattica, che pone al centro dell’azione educativa lo studente dando tempi maggiormente distesi per l’apprendimento e un ambiente laboratoriale favorevole per lo sviluppo delle competenze”.

Per cui la “nuova offerta formativa è il frutto di una ponderata valutazione didattico educativa, a cui si è giunti al termine del lungo iter previsto dalle norme vigenti. Ciò premesso, questo Istituto rimane disponibile a un confronto con i genitori interessati al fine di chiarire ulteriormente le ragioni didattiche che sono alla base della nuova organizzazione della scuola secondaria di I grado di San Martino in Strada”, conclude la dirigente.