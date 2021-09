Scuola, Santa Sofia si prepara per il ritorno sui banchi: primo giorno al campo sportivo

Come era già accaduto nel 2020, anche per l'anno scolastico 2021-2022 il primo giorno di scuola sarà al campo da calcio “Brusati”

Pur vivendo ancora in una situazione di emergenza sanitaria a causa del Covid 19, l'anno scolastico riprenderà regolarmente: “D'altro canto, abbiamo già messo a punto pratiche e regole che permettano di svolgere l'attività scolastica in modo sicuro – sottolinea il Sindaco Daniele Valbonesi. Gli uffici scolastici e quelli comunali hanno eseguito tutte le verifiche del caso e siamo pronti a cominciare le lezioni in presenza, augurandoci di potere proseguire senza interruzioni.”

A livello pratico, sono confermati tutti i servizi disponibili in passato, come il trasporto scolastico gratuito per le frazioni di Spinello, Corniolo, Camposonaldo, Isola e Collina di Pondo, così come il servizio di pre scuola per i bambini che usufruiscono del trasporto scolastico e per le famiglie che ne abbiano effettiva necessità. Solo a Spinello, visto che ci sono almeno 3 iscritti, può essere attivata la linea per la Scuola dell'Infanzia, attiva da ottobre con accompagnatore.



Anche la mensa sarà regolarmente funzionante a partire dal 20 settembre per la scuola dell'Infanzia e dal 27 per la Primaria e Secondaria di Primo Grado, sempre nel rispetto della normativa vigente come garantito dalla ditta Elior, gestore del servizio.

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia anche per l'anno entrante verranno organizzate le cosiddette “sezioni bolla”, quattro sezioni divise per evitare, appunto, assembramenti e contatti tra le varie sezioni. “In occasione della ripresa delle attività scolastiche andremo ovviamente a salutare gli alunni della Scuola dell'Infanzia – prosegue Valbonesi. Le regole imposte dall'emergenza sanitaria hanno inevitabilmente stravolto anche la routine dei più piccoli, ma grazie ad insegnanti e personale scolastico, siamo certi che le attività si svolgeranno nel migliore dei modi anche per loro.”



Alcune novità, invece, interesseranno i servizi del Nido “Fiocco di Neve”: dall'anno 2021 – 2022, infatti, la frequenza al Nido sarà gratuita per le famiglie con ISEE inferiore a 35.000 euro (per gli ISEE superiori, la retta si aggira tra un minimo di 140 euro mensili per la frequenza part time e un massimo di 300 euro per la retta mensile a tempo pieno, per ISEE sopra i 40mila euro), ad esclusione del servizio mensa che sarà, invece, a carico delle famiglie. Questo è possibile grazie ad un contributo regionale a cui si aggiunge un importante contributo erogato dal Comune di Santa Sofia: “In questo modo – sottolinea l'assessora alle politiche sociali Ilaria Marianini – le famiglie riceveranno una fattura di importo zero per quanto riguarda la frequenza del Nido. Nello specifico, praticamente tutti gli iscritto al nido potranno godere della gratuità del servizio e in ogni caso, anche per ISEE superiori, i costi sono contenuti. Da anni stiamo lavorando per abbattere i costi della retta, e il fatto che ci siano attualmente 38 iscritti al Nido ci fa credere che la direzione intrapresa sia quella giusta. Alla luce di questo, siamo soddisfatti degli investimenti fatti fino ad ora e continueremo a farne.”

Per quanto riguarda, invece, il servizio mensa del Nido, questo sarà gestito con la app ECivis come il servizio mensa di tutti gli altri ordini scolastici. Per informazioni sulle modalità di prenotazione e sprenotazione pasti, è possibile contattare ASP San Vincenzo de' Paoli o lo Sportello Sociale al numero 338 1599077.



“Credo che settembre sia il vero “inizio” dell'anno – conclude Marianini. Il rientro sui banchi e l'avvio di un nuovo ciclo scolastico sono eventi importanti per i bambini e per le famiglie. È un momento che porta un grande carico di emozioni, di curiosità e di attesa verso i mesi futuri, per questo credo che sia molto importante, il primo giorno di scuola, salutare gli studenti e dare loro il benvenuto, accogliendoli con un sorriso specie in questo periodo storico pieno di incertezze.”



L'appuntamento con gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia è lunedì 13 settembre alle ore 10.00 presso il campo sportivo, che verrà allestito con postazioni distanziate e separate per ogni classe e ingressi scaglionati e guidati. Per i genitori, sarà possibile accedere esclusivamente alle tribune del campo sportivo tramite un apposito ingresso separato.