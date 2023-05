Scuole superiori, un altro giorno senza lezioni. Ufficializzato il giorno del rientro

I ragazzi delle superiori torneranno in classe mercoledì. Il Comune di Forlì ha confermato anche per martedì la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole secondarie di secondo grado (superiori). "Il provvedimento si è reso necessario a causa del persistere della situazione di forte criticità sotto il profilo della viabilità locale e dell’interruzione di numerose arterie stradali, così come dell’impossibilità di garantire il collegamento con centri minori a causa di vari eventi franosi tutt’ora in corso", spiega il sindaco Gian Luca Zattini, che ringrazia "tutti della pazienza dimostrata in questi giorni".