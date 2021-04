Scuole superiori off limits per gli studenti dell'alta valle del Bidente: non potranno andare a Forlì

I Sindaci di Civitella, Galeata e Santa Sofia, in accordo con l'Ufficio Scolastico regionale hanno definito di mantenere la didattica a distanza per il 100% degli alunni delle scuole superiori residenti nei tre comuni bidentini anche per la prossima settimana. Per cui gli studenti dell'Alto Bidente non potranno recarsi a Forlì o negli altri territori per le lezioni in presenza, che col passaggio in zona arancione sono permesse al 50%.

Il provvedimento è stato reso noto dall'Ufficio scolastico agli istituti superiori, ma al momento non è stato comunicato ufficialmente dai tre comuni, che non riportano alcun avviso né sui siti internet dei Comuni, né sulle rispettive pagine Facebook. Nessun provvedimento è stato inoltre comunicato in merito alla succursale dell'istituto professionale Vassallo-Comandini a Galeata, l'unica scuola superiore dell'Alto Bidente, così come per le lezioni di seconda e terza media, che pure da lunedì dovrebbero ripartire in presenza col passaggio in “zona arancione”.

La scelta si è resa necessaria visti i numeri della diffusione del Covid che ancora sono alti. A Santa Sofia, infatti, si superano i 150 casi attivi in corso, oltre 110 a Civitella e oltre 80 a Galeata. Questi tre comuni hanno un tasso di positivi pari al 3-4% rispetto alla popolazione totale, ve a dire tre-quattro volte superiore alla positività media della città di Forlì.