Scuola, crescono gli iscritti alle superiori: dalla Provincia 11 milioni di euro per 30 nuove aule

Cresce il numero degli studenti iscritti agli istituti superiori di secondo grado per il prossimo anno scolastico e, con loro, la necessità di nuovi spazi e nuove aule per lo svolgimento delle lezioni. Una necessità alla quale la provincia di Forlì-Cesena sta lavorando, d’intesa con il Provveditorato, con una serie di interventi che vanno dalla realizzazione di nuove strutture alla messa in sicurezza di quelle esistenti, in un quadro generale di riorganizzazione degli spazi per risolvere le criticità e rispondere alle esigenze di insegnanti e studenti, secondo un criterio di equità e funzionalità.

A fronte di una previsione che, da qui ai prossimi dieci anni, sarà fortemente segnata dal calo demografico, a oggi secondo i dati dell’Ufficio scolastico regionale, sono 20.347 gli studenti che frequenteranno i 18 istituti superiori della provincia, con un aumento di 377 iscritti rispetto all’anno precedente, di cui 9.272 nel forlivese (+ 275 iscritti rispetto al 2022) e 11.075 nel cesenate (+102 iscritti rispetto al 2022). Le classi previste per il nuovo anno scolastico sono 869, con una media di 23 studenti per classe, di cui 403 con una media di 25,5 studenti per classe nel territorio forlivese, e 466 con una media di 23,6 alunni nel cesenate.

Spicca tra gli interventi in via di realizzazione, quello che interessa il liceo artistico e musicale "Antonio Canova”, oggetto nei mesi scorsi di proteste da parte delle famiglie nonché di un acceso dibattito politico, per la mancanza di spazi adeguati ad accogliere gli studenti che, nell’ultimo triennio, sono aumentati del 30 per cento, di cui molti provenienti da altre province. In accordo con il Comune di Forlì, proprietario dell’area, sono quindi partiti i lavori per la realizzazione di una struttura modulare temporanea nella corte dell’Istituto professionale Ruffilli di via Romanello. La struttura, che sarà pronta per l’inizio del nuovo anno scolastico, renderà disponibili 6 nuove aule per la didattica e spazi per gli uffici e i servizi igienici, per un costo complessivo di 400 mila euro a carico della Provincia di Forlì-Cesena.

Sono partiti da poco, invece, i lavori nella palazzina dell’ex Oliveti, che porteranno alla realizzazione di 22 nuove aule, 3 laboratori, 1 aula insegnanti, 1 aula magna, 1 archivio e 2 uffici, per un investimento complessivo di 6 milioni 670 mila euro. I lavori saranno ultimati entro la fine dell’anno.

Un nuovo fabbricato ad uso scolastico è in via di realizzazione al centro studi “Salvador Allende”: si tratta di un edificio a due piani con otto aule, quattro per piano, oltre al blocco dei servizi igienici, collegato con una pensilina al percorso esistente tra l’Istituto “C. Matteucci” e le palestre del centro studi per un investimento complessivo di 4 milioni 100 mila euro. La fine dei lavori è prevista per il mese di giugno 2025.

Al termine dei lavori, saranno disponibili per le scuole superiori forlivesi 30 nuove aule, per un investimento complessivo di circa 11 milioni di euro, in larga parte provenienti da fondi del Pnrr. Proseguono poi gli interventi di edilizia scolastica e sportiva, con la realizzazione della palestra all’Istituto tecnico aeronautico “Francesco Baracca”.

“Ci prepariamo all’inizio del nuovo anno scolastico - dice il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca -. In questi mesi, a fronte dell’emergenza alluvione, abbiamo continuato a lavorare per organizzare gli spazi nel miglior modo possibile prima dell’inizio delle lezioni. A partire dal mese di gennaio abbiamo incontrato i dirigenti, in accordo con il Provveditorato, per raccogliere i bisogni e le necessità dei diversi istituti con una gestione sartoriale degli spazi che fosse la più equa e funzionale possibile”.

“Ci eravamo assunti l’impegno di risolvere le criticità esistenti al liceo Canova, in un costante confronto con il consiglio di istituto e lo abbiamo mantenuto - dice Valentina Ancarani, vice presidente della Provincia di Forlì-Cesena - con una soluzione che possa agevolare i ragazzi e risolvere le criticità esistenti, predisponendo una struttura, che almeno in via temporanea, possa garantire lo svolgimento delle lezioni a poca distanza dalla sede del Canova”.