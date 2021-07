Scuole, tanti cantieri in corso: "Stiamo installando i sanificatori di aria". Per l'agrario arriva la serra didattica

Con gli studenti assenti per le vacanze, come ogni estate fervono i lavori nei plessi scolastici, per miglioramenti e risanamenti. A fare il punto della situazione dell'estate 2021 è l'assessore Casara

Con gli studenti assenti per le vacanze, come ogni estate fervono i lavori nei plessi scolastici, per miglioramenti e risanamenti. A fare il punto della situazione dell'estate 2021 è l'assessore comunale all'Istruzione Paola Casara. Tra gli interventi più significativi in corso c'è anche un'ulteriore azione contro il Covid. “Un’ultima novità è un progetto che abbiamo approvato da poco - espone Casara - Verranno messi dei sanificatori in tutte le scuole di nostra competenza. Sarà uno dei tanti modi con cui combatteremo la diffusione del Covid all’interno delle scuole del territorio”. Ben 30 plessi coinvolti e più di 500mila euro di fondi dal Ministero dell'Istruzione: due dati che danno la misura dei piani per l’edilizia scolastica portati avanti dal Comune di Forlì in vista della riapertura a settembre. “Alcuni plessi, che presentano lavori più lunghi e complessi, saranno temporaneamente trasferiti” spiega l'assessore.

Questo è il caso dei lavori di adeguamento sismico nella scuola elementare Tempesta, dove i bambini rimarranno ospiti della scuola Melozzo fino a fine anno. Quattro classi della scuola media Maroncelli saranno spostate al seminario vescovile, per mantenere le distanze di sicurezza disposte per l’emergenza Covid 19. Il Cpia (Centro provinciale dell’istruzione degli adulti) invece sarà temporaneamente spostato dalla sua ubicazione nella sede ad angolo fra corso della Repubblica e via Oberdan in via Dandolo, per favorire la realizzazione dei lavori più rilevanti nella struttura. L’asilo nido Farfalle Coccinella, dopo lunghi lavori di ammodernamento del cappotto termico, ritornerà nella sede di viale Europa.

Oltre a questi lavori più invasivi sono previsti interventi di edilizia scolastica leggera su circa 30 plessi in tutto il territorio. Essi consistono in diverse migliorie che possono essere compiute senza far spostare gli alunni. Nella scuola elementare Dante Alighieri è prevista la creazione di nuovi uffici per il personale e per l’archivio cartaceo. All’istituto Ruffilli, uno dei due plessi superiori di secondo grado di competenza del Comune, con il polo dell’ex collegio aeronautico, saranno fatti dei lavori di adeguamento antincendio. Inoltre, per la sezione agraria, verrà costruita una serra didattica di circa 600 metri quadri. “La serra avrà una grande funzione educativa per i ragazzi del Ruffilli. Sarà utilizzabile dalle altre scuole della zona, così anche i più piccoli ne potranno usufruire” illustra Paola Casara. All’interno della scuola media Focaccia continuano i lavori di ampliamento, il cui termine è previsto per la fine dell’anno.

Nella scuola primaria De Amicis, invece, verrà portato avanti un progetto di restauro e riqualificazione già iniziato nel 2020, che mira alla preservazione dell’edificio, che si trova sotto il vincolo della Soprintendenza dei beni culturali. Il tutto verrà fatto garantendo la presenza ai bambini. All’interno dell’ex collegio aeronautico, che comprende la scuola media Palmezzano e il liceo classico Morgagni, sono previsti grandi lavori di restauro, che al momento si trovano ancora in fase di progetto. Essi includono la creazione di una parte museale, per mostrare al pubblico i famosi mosaici raffiguranti il volo, e il consolidamento di intonaci e facciate. Il costo previsto per i lavori è di 3 milioni di euro. Saranno anche fatti lavori di manutenzione straordinaria, di costo inferiore, in sei scuole del territorio.