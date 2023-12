"Scuotiamo i mazzi di chiavi": corteo 'rumoroso' contro la violenza di genere

Un momento di rumore contro la violenza di genere. "Un secco no" ha organizzato una manifestazione sabato pomeriggio, con ritrovo alle 16 in Piazzetta Primo Levi, di fronte al Conad Ravaldino. Ci sarà un corteo senza bandiere e simboli di partito, si legge nell'informativa. Facciamo rumore ad ogni passo, scuotiamo i mazzi di chiavi che troppo spesso stringiamo in mano per arrivare alla porta di casa - è l'appello di Anna Falcini, presidente di "Un secco no" in rappresentanza delle realtà promotrici dell'iniziativa -. Con le nostre voci gridiamo, per tutt? le nostre sorelle discriminate, violate e uccise, contro il patriarcato, radice della violenza di genere che si abbatte sui corpi e sulle vite di ognun? di noi".

"Ogni settantadue ore viene commesso un femminicidio e, grazie alle parole di Elena Cecchettin pronunciate dopo la morte della sorella Giulia, si è finalmente aperto uno spiraglio di coscienza nel dibattito pubblico, ma non possiamo lasciare che questo si spenga nella scia del tempo e delle strumentalizzazioni politiche - viene sottolineato -. Abbiamo quindi colto l’appello alla mobilitazione lanciato a livello nazionale in occasione del 25 novembre e faremo un corteo a Forlì che attraverserà il centro storico della città partendo dal Centro Donna comunale, passando dal consultorio Donna fino all’arrivo in Piazza Ordelaffi. Un punto di partenza per prendere coscienza dell’indispensabile operato dei centri antiviolenza, sovraccarichi di richieste e troppo spesso depotenziati nelle risorse. Un passaggio doveroso, quello al consultorio pubblico - collocato in un servizio sanitario pubblico e universalistico oggetto da anni di tagli al bilancio - per ricordare la sua storia nella nostra città e l’imprescindibile valore sociale che svolge per la prevenzione e la cura di tutti. Gli spazi sicuri li fanno le persone che li attraversano".

Hanno aderito "Collettivo Monnalisa", "Rea collettivo di genere - Gruppo ricerca femminismi Forlì", "Forum delle donne", "Udi Forlì - Tavolo permanente delle associazioni contro la violenza alle donne", "Voce donna" di Castrocaro, "Forlì Città Aperta", "Anpi Forlì-Cesena", "Circolo Uaar", "Fridays for future", "Il progresso delle idee", "Ipazia - Liberedonne spazio Caracol", "Pride off", "Rimbaud Lgbtq Cesena", "Associazione Luciano Lama", "Sunia Federconsumatori", Cgil, Cisl e Uil.