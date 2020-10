"Se tengo la mascherina io, potete farlo anche voi": la deputata Noja ospite della diretta Facebook con Di Maio e Vicini

Torna come ogni sabato l'appuntamento con le dirette Facebook organizzate da Marco Di Maio e Claudio Vicini per discutere dei temi di attualità rispondendo alle domande del pubblico. Al centro della diretta di questo sabato (10 ottobre) alle 14.30 saranno le nuove norme introdotte del decreto emergenza, le questioni di più stretta attualità sanitaria e la partecipazione di Lisa Noja, deputata ed avvocato, che convive con una malattia complessa come l’atrofia muscolare spinale.

Noja è stata protagonista di un accorato intervento alla Camera sull'uso delle mascherine. "Se riesco io a tenere la mascherina potete farlo tutti", è stato l'appello della deputata di Italia Viva in Aula della Camera dei deputati durante le comunicazioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle misure di contenimento per evitare la diffusione del Covid. "Io faccio molta fatica a tenere la mascherina in quest’aula perché ho difficoltà di respirazione serie, ma se lo faccio io per tante ore allora lo possono fare tutti", le sue parole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come sempre grande spazio alle domande del pubblico, che potrà rivolgerle nello spazio dei commenti. La "trasmissione" è accessibile a tutti a partire dalle 14.30 sulle pagine https://fb.com/dimaiomarco e https://fb.com/claudiovicini53