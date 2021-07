"Searching for Italy", l'attore Stanley Tucci porta Forlimpopoli sui canali di Cnn International

Domenica andrà in onda la puntata di “Searching for Italy” con l’attore Stanley Tucci dedicata all’Emilia Romagna

Casa Artusi e Forlimpopoli sono fra i protagonisti della puntata di “Searching for Italy” con Stanley Tucci che andrà in onda domenica alle 13 su Cnn International (canale 526 della piattaforma Sky). La trasmissione sarà replicata alle 17 e alle 20 dello stesso giorno e mercoledì prossimo con gli stessi orari. Dedicata interamente all’Emilia – Romagna e alla sua tradizione enogastronomica, la puntata di domenica è stata girata nel settembre scorso fra Rimini, Bologna e la città artusiana.

In particolare, a Forlimpopoli, la tappa principale è stata in Casa Artusi, con riprese nella biblioteca e nella scuola di cucina, dove era in corso un laboratorio sulla sfoglia tirata al matterello, realizzato in collaborazione con l’associazione delle Mariette. L’attore italoamericano e la sua troupe, poi, si sono spostati nella cucina della ‘marietta’ Barbara, che ha mostrato come si preparano le tagliatelle e il ragù alla bolognese, secondo la ricetta n. 87 del celebre manuale.

"Siamo impazienti di vedere la trasmissione - conferma la presidente di Casa Artusi Laila Tentoni - dopo la bella esperienza vissuta durante le riprese, che ci hanno fatto scoprire la grande professionalità, gentilezza e competenza gastronomica di Stanley Tucci. Negli Usa è stata vista da milioni di persone e per Casa Artusi e Forlimpopoli è senza dubbio una formidabile vetrina per far conoscere al pubblico internazionale il bello e il buono della cucina italiana e di Pellegrino Artusi".