Maturità 2024, secondo giorno di prove: Platone per i liceali del Classico, allo Scientifico studi di funzione

Rotto il ghiaccio con il tema d'italiano, i maturandi sono tornati sui banchi per affrontare la seconda prova dell'esame di stato, che riguarda una o più delle discipline che hanno caratterizzato il percorso di studi. È Platone l'autore con il quale gli studenti del Liceo Classico si sono dovuti cimentare per la prova di Greco. Il testo è tratto dall'opera "Minosse o della legge". Platone era già stato proposto in occasione dell'esame di maturità del 2004 e del 2010. Due problemi sulle funzioni con uno studio di funzione fratta e otto quesiti, con una serie di prove di geometria ed equazioni, sono stati posti invece ai maturandi dello Scientifico. Al liceo di Scienze Umane la seconda prova riguarderebbe l'interazione attiva nell'ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey.