Centro Famiglie verso la demolizione e ricostruzione, si cerca una nuova sede: "Scartata la scuola Santa Dorotea"

Il Centro Famiglie dovrà traslocare, per almeno due anni, dal suo stabile di viale Bolognesi perché l'edificio esistente sarà soggetto a demolizione, con la ricostruzione di uno nuovo. Un intervento finanziato dal Pnrr, di cui a settembre è già stato affidato l'appalto. Tra le ipotesi c'era quella anche di spostare il Centro Famiglie nella sede delle Scuola di Santa Dorotea di via dei Mille 3. Su questo tema ha avanzato un'interrogazione con question time Giorgio Calderoni, consigliere comunale di 'Forlì e Co'.

Tuttavia non ci sarà il trasferimento in via dei Mille, come ha precisato l'assessora al Welfare Barbara Rossi in risposta a Calderoni, durante il consiglio comunale di lunedì: “L'immobile era stato individuato come possibile sede temporanea, ma nel corso dei sopralluoghi effettuati sono emerse alcune criticità e preoccupazioni per un possibile calo di fruizione. Sono in corso le analisi per individuare una soluzione transitoria che garantisca la migliore fruizione delle famiglie. Il Centro Famiglie è importantissimo per il territorio, ed eroga servizi fondamentali. Stiamo valutando diverse soluzioni alternative per garantire un servizio eccellente”.

D'altra parte, come rilevava Calderoni, “la soluzione non appariva idonea a garantire la migliore prosecuzione dell’attività del Centro per un periodo di due anni tenuto conto della ridotta superficie dell’immobile assunto in locazione (mq. 510), inferiore di circa il 20% a quella della sede attuale (mq. 626), del non soddisfacente stato di conservazione dei locali, che non garantisce gli standard di accoglienza indispensabili per le attività del Centro; e dell’ubicazione dell’immobile stesso in zona del Centro storico priva di adeguati parcheggi e, pertanto, tale da rendere difficoltoso l’afflusso dell’utenza”. Verrà invece spostato nel plesso della Santa Dorotea l'asilo Gobetti, con un importo di 32mila euro come affitto per il prossimo anno scolastico.