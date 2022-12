Sarà realizzata ex novo, un progetto da quasi un milione di euro: ecco dove sorgerà la sala del commiato laico

Individuata la sede della sala del commiato laico. Con una recente delibera di giunta del Comune di Forlì è stato approvato - e finanziato - il progetto per la realizzazione dello spazio riservato ai funerali laici che, da anni, era al centro delle richieste della Consulta laica forlivese. La sala verrà realizzata ex novo vicino all’attuale camera mortuaria, a Vecchiazzano, all’interno del perimetro del complesso ospedaliero Morgagni Pierantoni.

Si tratta di un fabbricato di nuova costruzione che verrà utilizzato come sala del commiato, un luogo di saluto per cerimonie laiche dotato di illuminazione, areazione, impianti sonori. Il progetto, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche e approvato in via definitiva, sarà finanziato per un importo di 998 mila euro con risorse comunali e sarà oggetto di bando di gara nei primi messi del 2023. I lavori, presumibilmente, verranno avviati nell’autunno del prossimo anno. L’edificio sarà sostituito da un unico piano fuori terra, a pianta rettangolare, con copertura piana.

L’accesso avverrà dall’attuale vialetto della camera mortuaria e sarà favorito da un’ampia scala. Numerosi gli accorgimenti strutturali, tra i quali il fianco della parete progettato in modo tale da creare una quinta che dia riparo allo sguardo dei visitatori della vicina camera mortuaria e consenta il raccoglimento. All’interno lo spazio sarà quasi interamente dedicato alla sala del commiato che avrà una capienza di 90 posti a sedere, con panche disposte a file parallele longitudinalmente, in legno massiccio. Un altro locale più ridotto sarà invece destinato ad ufficio.

Il progetto era in itinere, e oggetto di polemiche, da anni. La prima richiesta aveva riguardato il pantheon al centro del cimitero monumentale, per poi essere indirizzata, in accordo con la precedente Amministrazione, sul vecchio obitorio dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, dove adesso ha trovato collocazione. "Non è stato possibile accogliere la richiesta iniziale per problemi di spazio e di fruibilità - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani -. Abbiamo quindi individuato nel complesso ospedaliero un contesto che bene si presta alle cerimonie laiche, anche grazie alla presenza di un’area verde e alla vicinanza del parcheggio. E lo abbiamo fatto in modo condiviso con la Consulta, da cui proveniva la richiesta”.

Il progetto