Cgil: "Bagni, ascensore e impianti elettrici: la sede del Sert non è adeguata"

La Cgil chiede interventi per la sicurezza nell'edificio che ospita il Sert in via Orto del Fuoco 10. Per la segretaria della Sanità Fp-Cgil di Forlì Monica Collari "dopo un iter burocratico iniziato nel 2019 i lavoratori dell'unità di Dipendenze Patologiche di Forlì non hanno avuto risposte concrete dopo aver inviato varie lettere e sollecitazioni sulla messa in sicurezza della sede". In particolare viene chiesto il miglioramento della struttura e degli impianti elettrici, anche con una lettera inviata il mese scorso e che non ha avuto risposta.

Sempre Collari: "Gli unici interventi di miglioramento della struttura attuati consistono nella ritinteggiatura della sola parte frontale dell’edificio e nella messa a norma della cancellata di accesso allo stabile. I locali continuano ad allagarsi con conseguente disagio e rischio di caduta per gli operatori e l’utenza, nonché inacessibilità temporanea dei servizi igienici e ambienti maleodoranti. A questo si aggiunge che manca l’ascensore per l’accesso ai piani superiori con disagio sempre più frequente per l’utenza e i dipendenti con problemi di deambulazione. Ad oggi non risultano essere stati effettuati i lavori richiesti tranne qualche miglioria, e non si sono avuti più aggiornamenti sull’eventuale immobile alternativo".

"Ricordiamo che il Sert si occupa della prevenzione cura e riabilitazione degli stati di dipendenza nei cittadini integrandosi con altre Istituzioni e la rete sociale. La presa in carico del paziente avviene attraverso un percorso che si articola in una prima fase di accoglienza, alla quale segue una valutazione multi professionale e la formulazione di un programma terapeutico condiviso. Oggi stiamo sviluppando sempre di più l’integrazione Ospedale – Territorio per diminuire la pressione sui presidi ospedalieri anche attraverso l’inserimento di nuove figure professionali", sempre la nota della sindacalista.

"Nei prossimi anni si andrà ad investire su numerosi edifici extra ospedalieri, non possiamo accettare che un servizio fondamentale che eroga prestazioni e servizi ai cittadini di primaria importanza non abbia una struttura adeguata in grado di soddisfare i bisogni del cittadino e dei lavoratori che operano all’interno. Al fine di garantire un’adeguata sicurezza per il personale e per i cittadini che afferiscono al servizio, si chiede l’intervento delle istituzioni sopra citate affinché vi sia una risoluzione definitiva in tempi rapidi", conclude.