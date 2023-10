Sedicicorto 2023, è tempo di bilanci: "Ventesima edizione con un pubblico molto partecipativo"

Un "bilancio di partecipazione molto positivo, con un pubblico molto partecipativo in tutti i 34 programmi di proiezione del palinsesto". Ma non solo. "Buon successo anche della mostra dedicata al Film Vacanze Romane in collaborazione con Fedic e Cinit". La ventesima edizione Sedicicorto Forlì International Film Festival è andata in archivio sabato scorso al San Luigi con la cerimonia di premiazione. In tutto sono stati assegnati 20 premi e riconoscimenti per un valore di oltre 4mila euro.

Sono 4 i Luminòr, ovvero i premi principali assegnati: il vincitore della sezione Movie è risultato il film "I promise you Paradise" del regista egiziano Morad Mostafa, già vincitore nel 2021 con l’opera "What we don’t know about Mariam". Il cineasta è riuscito ancora una volta a colpire la sensibilità della giuria e del pubblico, grazie ad una storia raccontata con intensità e sentimenti reali. "Attraverso immagini come quadri, il regista descrive, con rara sensibilità e precisione, una periferia del mondo e dell'anima, che prende lavia migrante del mare come l'ultimo dei paradisi sperati e continuamente perduti", si legge nelle motivazioni.

Anche per il film vincitore della sezione Animalab, "The Black Promegranate", ci si trova di fronte ad un dramma esistenziale, grazie alla scrupolosa ricostruzione sperimentale del regista iraniano Ali Zare Ghanatnowi. Un film che la giuria ha dichiarato "come opera indispensabile per non perdere il contatto con il dramma legato alla negazione dei diritti di una giornalista". "L'animazione - è stato motivato - è sempre più il linguaggio privilegiato dai cineasti per raccontare la realtà. Lungi dal limitarsi a 'decorare' le immagini dal vero, essa le esalta, le trasfigura, conferisce loro una potenza e una universalità che superano le barriere emotive e ideologiche dello spettatore, giungendo, per sua stessa natura, a ridare corpo - e vita - a quanti ne sono stati privati ingiustamente. La voce - e gli occhi - della protagonista di questo film riemergono per lanciare un grido insopprimibile contro la tirannide che nemmeno la morte può zittire, e rappresentano un monito necessario per questi tempi smemorati e indifferenti".

Per la sezione Cortitalia, riservata alle opere nazionali, si è aggiudicato il primo premio il film "In tutte le ore e nessuna" di Davide Minotti e Valeria Miracapillo. Anche qui viene trattato il tema della privazione di libertà della scrittrice e attivista turca, Asli Erdogan. Un racconto toccante su alcune delle tappe più importanti della sua travagliata vita. Nella motivazione sono state evidenziate "la vivacità e la cura con cui sviluppa l'idea del collage visivo, capace di valorizzare al massimo le immagini d'archivio confermando l'opportunità di un'attualizzazione sempre possibile. Un lavoro pieno di invenzioni, visive e sonore, mai fini a loro stesse ma anzi funzionali a rendere il messaggio più efficace, il coinvolgimento più completo. Interessante in particolare la trovata della voce, quale "eco che parla in te"".

Il premio per la migliore opera della sezione Cortinloco, riservata alla cinematografia della Regione Emilia Romagna, è stato assegnato a Claudio Casazza, per il film "Cicciolina Pocket", racconto nostalgico e divertente di quattro adolescenti che vivono in un piccolo paese di periferia. La giuria ha rimarcato "la spontanea autenticità, portando in vita un momento delicato e privato della giovinezza, come l'acquisto di una rivista hard. Un'opera che cattura la vita dei giovani di una volta con cura e leggerezza, regalandoci un'emozione sincera che ci ricorda la bellezza della vita".

Sedicicorto ha assegnato un "Premio alla carriera Cinemaitaliano.info" al noto attore Silvio Orlando ("Per la spontanea ed empatica presenza dell'uomo della porta accanto, capace d'interpretare personaggi contrastanti. Un uomo che con naturalezza trascina sul set una carica di emotiva affabilità. Un uomo che vorremmo vedere, come protagonista, nel nostro prossimo film del cuore") ed il "Premio Generazione G", per l’attrice del futuro, a Mila Damato, convincente protagonista del film "Estasi" di Domenico Laddaga ("una giovane attrice, capace di esprimere i sentimenti più nascosti, con una enorme forza espressiva e padronanza del set. Riteniamo Mina una delle piùautorevoli interpreti di cui la scena del cinema Italiano avrà in futuro bisogno"). Il "Premio Fedic" è andato invece a "La Musica nel sangue" di Alessandro Zaffanella ("Per avere creato una parodia divertente ed efficace, a partire da una frase estremamente popolare che rende l'idea di come un individuo non possa fare a meno della musicalità, anche a costo di perdere la propria vitalità. La musica accompagna la nostra vita ed il protagonista ne è un parodistico testimone").