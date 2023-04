Sedicicorto Forlì International Film Festival, è l'edizione numero 20: ufficializzata la data, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al 20esima Sedicicorto Forlì International Film Festival che si terrà a Forlì dal 6 al 14 ottobre. I filmmaker da tutto il mondo avranno tempo fino al 30 maggio per iscrivere i propri film a quello che ormai da anni si attesta tra i maggiori festival europei interamente dedicati al cortometraggio. Sono sette le sezioni competitive previste: "Movie - Internazionale" (Fiction, Documentary, massimo 35'), "Animalab - Internazionale" (Animation, Experimental, massimo 35'), "Cortitalia - Nazionale" (Fiction – Documentary – Animation – Exper, massimo 35') per la categoria Luminor, mentre per quanto riguarda la "Best Film" sono previsti concorsi per le categorie "Animare - Internazionale" (Animation for Children, massimo 15'), "Cortinloco - Regione Emilia Romagna" (Fiction – Documentary – Animation – Exper. massimo 35'), "Under5 - Internazionale" (Fiction, Documentary, Animation, Exper, massimo 5') e "Student Internazionale" - (Student Film International schools, massimo 15')

E’ possibile iscrivere il proprio film utilizzando i link diretti alle piattaforme di Shortfilmdepot e Filmfreeway. Inoltre, Sedicicorto, dedicherà nel corso della prossima edizione ampio spazio ad una stella del cinema internazionale: Audrey Hepburn, di cui proprio quest’anno ricorre il trentennale dalla morte. Altra ricorrenza che verrà ricordata è quella dei settanta anni dall’uscita del film Vacanze Romane. La movimentata escursione in vespa per le vie di Roma, oltre ad avere consegnato un ricordo fiabesco della città, ha ispirato anche il visual che rappresenterà il festival per l’edizione corrente. Proprio su questo memorabile film, Sedicicorto allestirà una mostra con materiale da collezione. Sarà anche l’occasione per presentare il profilo della Hepburn, ripercorrendo le fasi principali della sua carriera con contributi video, libri, testimonianze e aspetti legati al suo intramontabile stile.

Per la sezione Le Professioni del Cinema, nel 2023 l’attenzione sarà rivolta ai costumi di scena, arte che ha visto negli anni dare lustro al nostro Paese con importanti riconoscimenti internazionali. In particolare, si analizzerà la prestigiosa carriera di Edith Head, la donna con più candidature designate dall’Academy e con il maggior numero di Oscar vinti nella sua categoria. Ma sarà anche l’occasione per scoprire la sartoria Nazionale e locale attraverso una serie di incontri che partiranno già dal mese di Maggio 2023. Il visual del ventennale di Sedicicorto è stato affidato all’illustratrice russa Victoria Semykina.