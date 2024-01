Sedicicorto Forlì International Film Festival apre la call2024, ufficializzate le date. Il visual è in omaggio a Marcello Mastroianni

Dopo una ventesima edizione caratterizzata da una importante partecipazione del pubblico, Sedicicorto Forlì Film Festival è già al lavoro per strutturare la prossima edizione, ufficializzandone le date, dal 4 al 13 ottobre, andando nuovamente a collocarsi nel suo tradizionale periodo di svolgimento, tra il primo e il secondo weekend di ottobre. In attesa di tutti i dettagli sulle importanti collaborazioni e gli eventi speciali che andranno a comporre la sua ventunesima edizione, Sedicicorto prosegue anche nella sua tradizione di affidare l’immagine del Festival a importanti e affermati artisti internazionali.

Con un richiamo speciale a "La Dolce Vita" e anticipando una serie di eventi che saranno dedicati al centenario dalla nascita di Marcello Mastroianni, il festival di cortometraggi forlivese ha deciso quest’anno di rivolgersi all’illustratore Andrea Calisi, il cui tratto richiama ad un moderno graffio espressionista, capace di andare al di là della mera rappresentazione grafica, ma di evocare l’emotività dei personaggi o l’anima della natura che li circonda. Il risultato è una visione istintiva e fiabesca che conserva la freschezza dell’istante in cui quell’immagine è affiorata nella mente dell’autore.

Nato a Roma, Andrea Calisi ha lavorato per importanti studi di moda, per l'Arci Nazionale, per il magazine D la Repubblica delle Donne, per il supplemento culturale Alias del Manifesto, Wwf, Regione Lazio, Touring Club Italiano, Università di Siena, Universal Music ed è stato illustratore per Einaudi, Rizzoli Education, La Nave di Teseo, Linus e altre importanti case editrici. Le sue opere sono state esposte a Umbria Jazz, Villa Celimontana Jazz, Expo Cartoon di Roma, Sano Museum di Mishima, Daimaru Museum di Kyoto, Mitsukoshi Dept. Store di Tokyo.

Al fine di andare a definire i cortometraggi che andranno a comporre la selezione ufficiale del 21°Sedicicorto Forlì International Film Festival, il festival lancia la propria call 2024. Le iscrizioni possono essere inoltrare attraverso i profili del Festival sulle piattaforme Filmfreeway e Shortfilmdepot o direttamente dalla sezione preposta sul sito internet ufficiale. Sono accettati tutti i cortometraggi di durata inferiore ai 35 minuti (titoli inclusi), realizzati a partire dal primo gennaio 2023, purché iscritti entro il 30 maggio.

Sedicicorto Forlì International Film Festival 2024, la cui ventunesima edizione si svolgerà dal 4 al 13 ottobre, è realizzato con il contributo di Comune di Forlì, Film Commission Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, DG Cinema e Audiovisivo –MIC, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Assocart, Gentili srl, Cantine DreiDonà, ProgettoRomagna, Romagna Acque, Pellesmart e Ricci2, con il patrocinio di Afic eFedic.