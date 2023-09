Si avvicina la ventesima edizione di Sedicorto: 158 film selezionati, 140 i cortometraggi in concorso

Quindici membri, tra professionisti e appassionati di cinema e cortometraggi, a comporre il Comitato di Selezione. 3360 le opere, provenienti da 118 paesi, che si sono iscritte sulle piattaforme del Festival. 158 opere selezionate, di cui 87 anteprime. 44 paesi rappresentati. 140 i cortometraggi in competizione ufficiale, che andranno ad inserirsi nelle 7 sezioni in concorso. 3 giorni per esplorare le nuove frontiere nel campo dell’animazione e del gaming, con l’evento collaterale "Lapix", curato per il Festival da un team di giovani professionisti del settore. Dieci giorni dedicati alla promozione del cinema breve, alla valorizzazione delle eccellenze cineaudiovisive del territorio, al recupero di gloriosi passati cinematografici ed artistici, alla formazione del pubblico giovane, alla tutela dell’ambiente e ad una transizione sempre più green nella gestione dell’evento. Sono questi i numeri e gli elementi che già fanno pensare alla 20a edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival come un evento capace ormai da vent'anni di trasformare la città di Forlì nella capitale del cortometraggio, dal 6 al 15 ottobre, nella Sala San Luigi. Un ritorno quello del Festival nella sala di comunità cittadina che vuole essere un segnale di vicinanza e sostegno all’esercizio indipendente.

Dodici professionisti, tra critici cinematografici, registi e sceneggiatori, a comporre le quattro giurie tecniche. Chiamate a decretare, nel corso della Cerimonia di Premiazione che si terrà sabato 14 ottobre, i vincitori del Premio Lumìn per le sezioni Movie (film internazionali), Animalab (opere di animazione e sperimentali), Cortitalia (cortometraggi italiani) e Cortinloco (opere realizzate in regione o ad opera di autori emiliano-romagnoli). 3 giurie formate da studenti di diverso ordine e grado, invece, si occuperanno di individuare i migliori cortometraggi presentati nelle sezioni Animare (animazione kids), Under5 (film della durata non superiore a 5 minuti, che affrontano tematiche sociali di rilevanza per i giovani), Student Bendazzi (opere realizzate da studenti di scuole e accademie di cinema). "Mantenere una passione viva per venti anni è un’impresa dura ma di grande soddisfazione. Una forma di trepidazione avvertita a più riprese che compone quella spinta emotiva per raggiungere l’ennesimo traguardo - commenta Gianluca Castellini, fondatore e direttore artistico di Sedicicorto, parlando della ricca selezione di cortometraggi -. Ancora una volta sento il bisogno di avvertire le vibrazioni delle tante persone che ci hanno accompagnato in questo lungo viaggio, per rinnovare la magia del Festival".