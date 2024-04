Politica assenteista di fronte all'alluvione: i consiglieri non si presentano e salta la seduta conclusiva della Commissione d'indagine

Brutto spettacolo della politica che si mostra assenteista dalle sedi decisionali di fronte al dramma peggiore della città, l'alluvione. L'ultima seduta della Commissione d'indagine sull'alluvione, istituita all'interno del Consiglio Comunale, è saltata per mancanza di numero legale. L'assenza dei consiglieri dai banchi della maggioranza di centrodestra, assieme ad alcuni della minoranza, ha fatto saltare la seduta convocata per le 16.45 di martedì pomeriggio, proprio quando era prevista la conclusione dell’attività della Commissione con la relazione finale, ed erano previsti i collegamenti da remoto della vicepresidente della Regione Irene Priolo e del presidente della Provincia Forlì-Cesena Enzo Lattuca. Presenti in videoconferenza anche tutti i media locali, che hanno dedotto del termine dei lavori solo dall'interruzione brusca del collegamento.

Erano assenti i consiglieri di maggioranza Albert Bentivogli, Andrea Costantini ed Elisabetta Tassinari per la Lega; Fabrizio Ragni di Fratelli d'Italia e Davide Minutillo di 'Centrodestra per Forlì. Mentre per l'opposizione erano assenti dall'aula Massimo Marchi (ex Italia Viva, ora candidato in Rinnoviamo) e Federico Morgagni (Forlì e co, ora candidato nel Pd). Tende a sminuire l'accaduto il presidente della commissione Lauro Biondi (Forza Italia): “Ho chiesto scusa alla Provincia e alla Regione, chiedendo di mandare una nota scritta di quanto avrebbero detto. Io, invece, leggerò la relazione finale in Consiglio”. E sulle assenze diffuse aggiunge: “Non è stata una cosa voluta. Federico Morgagni mi aveva avvisato che aveva impegni di lavoro, mentre Elisabetta Tassinari, già presente alla commissione precedente, è dovuta scappare per un problema personale”.

Dagli altri, però, non sono arrivate giustificazioni all'assenza. Alla fine non è servito l'arrivo all'ultimo momento dei due consiglieri di 'Forlì Cambia' Loris Ceredi ed Elena Morra, anche con loro non si sarebbe arrivati al numero legale per riaprire la seduta in modo valido. sebbene fosse passata circa una mezzora dall'orario di convocazione. Presenti, invece, oltre ai tre consiglieri dem, anche Eros Brunelli del Movimento 5 Stelle.

“Siamo increduli e molto amareggiati”, affermano i consiglieri Pd Elisa Massa, Matteo Zattoni e Soufian Hafi Alemani, che presenti in aula e componenti della Commissione. “Per noi era molto importante quest’ultimo incontro della Commissione, fortemente voluto dal presidente Biondi che ha fatto votare una proroga specifica sulla durata in occasione dell’ultimo Consiglio comunale. Nella seduta di oggi l’assenza di entrambe le forze politiche di maggioranza di questo Comune, Fratelli d’Italia e Lega ribadisce per l’ennesima volta l’assenza di sensibilità e consapevolezza delle gravi conseguenze del tema alluvione nonché una mancanza di rispetto verso famiglie e imprese alluvionate”.

Attacca anche Michele Fiumi, portavoce di Rinnoviamo Forlì: “Riteniamo sia l’estrema dimostrazione del disinteresse e della mancanza di considerazione di questa Amministrazione rispetto allo scottante tema dell’alluvione. Al di là delle responsabilità, della Regione e del Governo, per i ritardi nella manutenzione dei fiumi, per le risorse che continuano a non arrivare se non con il contagocce, e sulla mancanza di progetti pubblici per la risoluzione dei problemi idrogeologici, denunciamo il comportamento superficiale, irresponsabile e francamente deprecabile degli amministratori del nostro Comune. Non ci sono molte parole. Appare evidente che per chi amministra la città va bene così. Ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B e gli alluvionati ricadono in questa seconda categoria”.

Si scusa il consigliere Marchi: "Mi scuso, è stata una mia mancanza non aver avvisato il presidente che non ci sarei stato. Purtroppo ho avuto un problema di lavoro ed una visita medica. Mi dispiace perché l'assenza non era voluta e perché normalmente non sono quasi mai assente, le mie assenze in consiglio o commissione si contano sulle dita di una sola mano". In serata è arrivata anche una nota di Albert Bentivogli, vice capogruppo Lega e componente commissione alluvione: "Avevo avvertito una settimana fa il presidente della commissione della mia assenza solo per questa seduta, il sottoscritto ha presenziato a tutte le sedute di commissioni di cui è componente per tutti i cinque anni di mandato, dovuta ad un viaggio improvviso all’estero per visitare mio padre 97enne. Dispiace molto per il mancato raggiungimento del numero legale soprattutto per l’impegno e l’interesse che abbiamo mostrato in questo anno per un tema così sensibile per la nostra città, ma ripeto il sottoscritto aveva tempestivamente e anticipatamente avvertito il presidente Biondi una settimana fa della mia assenza".