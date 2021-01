La pandemia cancella l'evento: annullata la Segavecchia 2021

Anche questa primavera i forlimpopolesi non potranno purtroppo festeggiare tutti insieme la secolare tradizione della Segavecchia. Alla luce delle indicazioni contenute nel dpcm del 14 gennaio volte a contenere la pandemia da Covid e visto il prolungamento dello stato di emergenza fino a tutto il mese di aprile, infatti, l'Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese che organizza la manifestazione, tenuto conto anche dei tempi organizzativi che questa richiede, ha condiviso con l'amministrazione comunale l'opportunità di annullare i festeggiamenti previsti dal 7 al 14 marzo. Contestualmente l'Ente ha però confermato la propria disponibilità ad organizzare - sempre in accordo con il Comune di Forlimpopoli - un momento di festa paesana analogo, anche con tanto di lunapark, più avanti nel corso dell'anno, in autunno, confidando che per allora le condizioni sanitarie lo consentiranno.