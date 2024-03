Festa a Forlimpopoli per il via della Segavecchia con la suggestiva sfilata dei carri

Festa a Forlimpopoli per il via della Segavecchia, con la suggestiva sfilata, arricchita dalla partecipazione di carri provenienti da diverse località e gruppi mascherati a piedi, rendendo l'atmosfera ancora più coinvolgente. Fino al 10 marzo, Forlimpopoli abbraccerà un programma ricco e variegato progettato per soddisfare ogni età e interesse. Gli spettacoli culturali e sportivi, il Luna Park, le mostre, la musica che risuonerà per le strade, le sfilate, i giochi coinvolgenti e le prelibatezze culinarie delizieranno i sensi di adulti, ragazzi e bambini, creando un'atmosfera di festa che avvolgerà le vie e le accoglienti piazze della città artesiana. L'evento si concluderà con il taglio della Vecchia e lo spettacolare e classico incendio della rocca, accompagnato da coreografie pirotecniche musicali.