Segnalata auto sospetta a Vecchiazzano, scatta il controllo: denunciato un 56enne

Un 56enne campano, residente in città, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per guida senza patente e sanzionato per assenza di copertura assicurativa dell’auto che stava guidando. Il controllo, operato in zona Vecchiazzano in orario serale, è nato da una segnalazione di un cittadino sulla linea telefonica di emergenza 112, con la quale egli richiedeva l’intervento della pattuglia segnalando la presenza di un individuo sospetto.

Gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, dopo un rapido pattugliamento in zona, lo hanno individuato e identificato, verificando che non era titolare di valida patente di guida, non rinnovata dal 2006, e che già in una precedente occasione era stato sanzionato per guida senza patente.

Ciò ha fatto scattare l’ipotesi di recidiva, che rende l’illecito amministrativo un reato penale con denuncia alla magistratura. Il veicolo, anche sprovvisto di copertura assicurativa, è stato vincolato da fermo amministrativo e recuperato da un carro attrezzi.