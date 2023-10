Tutti i segreti di San Mercuriale, dopo 5 anni concluse le indagini sulle spoglie del primo Vescovo di Forlì

Ora possiamo guardare negli occhi di San Mercuriale. Dopo cinque anni si sono concluse le indagini sulle spoglie del primo Vescovo di Forlì. Venerdì sera è stato presentato “San Mercuriale, il vagabondo di Dio: ecco il suo volto 1800 anni dopo”, a cura di Salvatore Giannella, edito da Gegraf. In esso, un gruppo di ricercatori restituisce il profilo biologico dell’evangelizzatore armeno diventato uno dei patroni di Forlì. Tra essi Mirko Traversari ed Elisabetta Cilli che hanno illustrato le novità che sono emerse dallo studio. In particolare Travesari ha indicato tracce molto chiare color nocciola sulle ossa, si tratta di limo e argilla del fiume che un tempo scorreva nei pressi del palazzo Comunale. Un uomo alluvionato, quindi, perché la basilica di San Mercuriale più volte nella storia s’è trovata sott’acqua.

"Uno degli aspetti più affascinanti, oltre ad avere ridato un volto al Santo - ha illustrato il dottor Traversari - è stato quello di aver ritrovato sulle reliquie, la storia cittadina e le vicissitudini dell’Abbazia, certificandone l’autenticità e restituendo un importante tassello alla memoria collettiva". “L’analisi genetica - ha chiarito la dottoressa Cilli - ha confermato la tradizione cittadina del capo traslato alla Trinità, che di fatto appartiene allo stesso nucleo di reliquie conservate a San Mercuriale".

La datazione al radiocarbonio colloca l’operato di San Mercuriale alla fine del Secondo e all’inizio del Terzo secolo, durante la dinastia dei Severi. Dunque fu uno dei primi evangelizzatori in Romagna, immediatamente posteriore a Sant’Apollinare ma antecedente di almeno duecento anni a quanto finora s’era ipotizzato. Era un uomo alto circa 160 centimetri, minuto, morto a cinquant’anni circa, con un fisico segnato dai suoi spostamenti: ha camminato molto. Aveva una dieta varia, ma dalle analisi risulta che non mangiasse pesce e ciò lo colloca in un ceto intermedio, per così dire borghese. La ricostruzione del volto, sul cranio attraverso l’applicazione di fasci muscolari su spessori prestabiliti, ne propone uno che si avvicina molto alla fisionomia propria di quell’area geografica. Grazie alle indagini isotopiche è ormai certo che San Mercuriale si sia spostato molto nel corso della sua vita, che sia nato in un luogo diverso rispetto a dove sia morto. La sua firma genetica conferma che la sua terra di provenienza è l’Armenia, nella regione del Caucaso tra Asia ed Europa.

A tal proposito il vescovo Corazza ha rivelato che la Diocesi ha programmato un pellegrinaggio in Armenia e in Georgia nella seconda metà di giugno, si potrà così toccare “la terra da cui proviene San Mercuriale, il pastore chiamato a guidare la prima comunità cristiana forlivese”. Il sindaco Gian Luca Zattini ha aggiunto: “Attorno alla figura di Mercuriale c’è tutta la nostra città”, città che a questo punto sente un forte legame con “le terre martoriate dell’Armenia”. Si lascia poi intendere che questo sarà un primo passo per altri grandi progetti legati alla paleopatologia incentrati su Forlì, la sua storia e la scommessa per il futuro tra medicina e tecnologia. Inoltre sarà consolidato il rapporto tra Forlì e l’Armenia. Infatti, per l’occasione, oltre ai contatti con l’Ambasciatore armeno presso la Santa Sede, l’Ambasciatore armeno in Italia ha inviato una lettera a Sindaco e Vescovo per testimoniare “affetto e amicizia per i forlivesi” in particolare in occasione dei festeggiamenti per “il primo vescovo armeno di Forlì”.

La prefazione del libro è di Tiziana Rambelli, la posfazione di Massimo Fiori (Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna) con contributi del vescovo Livio Corazza e dell’arcivescovo Erio Castellucci. Tra le altre penne che hanno preso parte al progetto vi sono Giorgio Gruppioni, Sergio Spada, Giorgia Giordani, Stefano Vanin, Maria Grazia Bridelli, Annamaria Alabiso, Chantal Milani, Adriano Latorre, Francesco Fontani, Isabella Cavaliere, Stefania Sarno, Donata Luiselli, Alessandro Dianori.

Tsovinar Hambardzumyan, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Repubblica d’Armenia presso la Repubblica Italiana, ha inviato un messaggio al vescovo Corazza e al sindaco Zattini: “Dopo il messaggio di vicinanza da noi inviato, a nome nostro e del popolo armeno, alla città di Forlì, in occasione della tragica alluvione di maggio scorso, rinnoviamo l'affetto e l'amicizia con i Forlivesi e le loro istituzioni per le celebrazioni di San Mercuriale, primo vescovo armeno di Forlì e per la presentazione degli studi sulle Sue reliquie. Ringraziamo monsignor vescovo per le importanti parole di solidarietà verso il popolo armeno, contenute nel suo recente messaggio alla città e tutti gli studiosi che hanno portato avanti gli studi sul Santo, a partire da Mirko Traversari, Elisabetta Cilli e Donata Luiselli. Esprimiamo riconoscimento per il supporto dato dalla diocesi di Forlì Bertinoro, dal Lions Club - Forlì-Cesena Terre di Romagna, in particolare il dottor Fiori, dall'Università di Bologna e da Tiziana Rambelli per il gruppo Ausl Romagna. Cogliamo l'occasione per chiedere al Santo in comune pace, dialogo, rispetto dei valori, in tutti i popoli e in tutto il mondo".