Sei mesi fa l'alluvione, San Benedetto ringrazia gli "angeli del fango": nastri biancorossi fuori dalle case

Fu una portata d'acqua eccezionale quella riversata dal cielo. Nelle aree collinari si sfiorano i 300 millimetri di pioggia in meno di 48 ore, che si aggiunsero a quelli caduti abbondantemente nei giorni precedenti. I fiumi inizialmente si gonfiarono, poi lambirono gli argini e quindi esondarono, sconvolgendo interi quartieri portando con se acqua, fango e detriti. Un autentico tsunami, che causò tre morti, lacrime e danni ingenti.

Solo il Montone invase quattro aree per un totale di 23.715 residenti: la zona a sud del fiume Montone (residenti 9853), la zona a nord e delimitata dall'autostrada (residenti 3913), la zona a nord oltre all'autostrada (residenti 3495) e la zona ad est che lambisce il centro storico (residenti totali 6454). "Una portata d’acqua senza precedenti, per un evento che non potremo mai dimenticare", furono le parole del sindaco Gian Luca Zattini.

Dal fango emerse il lato migliore dei romagnoli e non solo, quello solidale. E a sei mesi da quel terribile 16 maggio i residenti del quartiere San Benedetto hanno voluto ringraziare a modo loro i volontari arrivati da tutta Italia, esponendo sulle loro case un nastro bianco e rosso i colori della città di Forlì. "Un gesto semplice che racchiude mille parole - illustra la coordinatrice del Quartiere 0 Foro Boario-San Bendetto, Loretta Poggi -. Un pensiero affettuoso alle vittime, ai feriti e a tutti coloro che non potranno più tornare alla loro vita di prima. Un incoraggiamento a chi porta ancora i segni dell'alluvione, ma sta impiegando tutte le energie che ha (e anche che non ha) per rialzarsi".