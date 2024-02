Semaforo di viale Bologna malfunzionante dall'alluvione, il quartiere: "Realizzare una rotonda"

Il complesso semaforico sempre lampeggiante tra viale Bologna e via Locchi, via Sapinia e Via Fontana di Riatti, importante intersezione stradale nel cuore del quartiere Romiti della città di Forlì, scatena protesta dei residenti del quartiere Romiti. L'impianto è malfunzionante dai giorni dell'alluvione. L'ennesimo blocco si è verificato nuovamente venerdì mattina, ma le segnalazioni sono state diverse e negli ultimi mesi.

“Da quando c’è stata l’alluvione – spiega il coordinatore del quartiere Romiti Stefano Valmori – abbiamo avuto diversi problemi con il semaforo su viale Bologna. La gente chiede al Comitato cosa stia succedendo. Hera ha più volte effettuato interventi sull’impianto, ma dopo poco tempo il problema si ripropone e i residenti si chiedono cosa succede". Si tratta di un nodo cruciale per la viabilità del quartiere, unico accesso dal villaggio di via Locchi, e accesso alla via Emilia da via Sapinia e via Fontana di Riatti, dove sono molti gli anziani e i bambini che attraversano la carreggiata.

Per questo il Comitato di quartiere chiede che chi di dovere intervenga per sistemarlo una volta per tutte. "Se non è possibile perché il terreno dopo l’alluvione provoca dei problemi, allora proponiamo di sostituire l’impianto semaforico con una rotonda per sistemare la zona. Cosa si aspetta? Che ci scappi il morto per sistemare questi incroci?", lamenta Valmori.