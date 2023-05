Seminario alluvionato, parte la mobilitazione per salvare le preziose cinquecentine

L'alluvione non ha risparmiato le preziose cinquecentine custodite negli scantinati del Seminario Nuovo. Il vescovo Livio Corazza ha convocato esperti dell'Arcidiocesi di Bologna per il restauro. Ma si è attivata anche la macchina della solidarietà per poter salvare il patrimonio della biblioteca sommersa. "Occorre una forza lavoro divisa in turni, organizzata e preparata per fare questo intervento - si legge nell'appello diffuso attraverso canali social e smartphone -. E' necessario partecipare alla formazione che si terrà alle 15 in seminario".

Viene specificato che si tratta di "una operazione molto delicata e importante che riguarda il nostro patrimonio, anche scolastico, per cui sarebbe necessaria e fondamentale la nostra partecipazione a questa operazione. La formazione del personale che parteciperà è importante perché nel momento in cui le idrovore inizieranno a svuotare la biblioteca dall'acqua (già martedì) in contemporanea si dovrà procedere a salvare i libri, i tempi sono veramente stretti". Per aderire è possibile contattare Mina (339.155125). Per poter fare l'intervento martedì, occorre avere stivali, guanti monouso, e pantaloni resistenti all'acqua.





-