Sensibilizzare alla lettura e comprendere i suoni: donazione da 3mila euro all'Istituto Comprensivo "Tonelli"

Tremila euro per finanziare due progetti elaborati dagli insegnanti dell'Istituto Comprensivo numero 4 "Annalena Tonelli". La donazione alla dirigente scolastica Anna Starnini è avvenuta martedì mattina per mano di Giovanni Grassi, presidente della Confederazione Italiana Campeggiatori, e Claudio Ferrari, presidente dell'Associazione Regionale Campeggiatori Emilia Romagna. Alla cerimonia erano presenti anche la prima collaboratrice della dirigente scolastica Elisabetta Ghirelli, la referente di plesso della scuola "Dante Alighieri" Luciana Romeo, alcuni alunni e la coordinatrice del quartiere Foro Boario San Benedetto Loretta Poggi che ha fatto da tramite tra l'associazione e la scuola. Un progetto prende il nome di "In biblioteca con Annalena" ed è finalizzato a sensibilizzare alla lettura e all'aggregazione, mentre "In viaggio con la musica" ha lo scopo di comprendere i suoni, stimolare l'ascolto e sviluppare la creatività.