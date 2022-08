Senso unico in alcune strade ai Romiti, il quartiere: "Più sicurezza per i residenti"

Modificata la viabilità nella zona dei Romiti, grazie ad un intervento richiesto e sollecitato dal Comitato di Quartiere Romiti. Cambia la viabilità tra la via Rubria Tertulla, via Marco Emilio Lepido e Via Firenze. "Si tratta di un intervento molto importante per quanto riguarda la viabilità e sicurezza stradale e tutela dell’incolumità dei residenti, sollecitato dal Quartiere e concordato con il Comune, tramite l'assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta”, evidenzia il Coordinatore del quartiere Stefano Valmori.

Il progetto prevede la modifica del senso di marcia di via Rubria Tertulla , da doppio senso di circolazione a unico senso, quindi la predisposizione di un'apposita segnaletica tra via Firenze e via Rubria Tertulla che prevede e permette l’ingresso da quest’ultima ( trasformata quindi in senso unico ) e l’uscita in Via Marco Emilio Lepido direzione Via Firenze. "Tale intervento ha lo scopo di snellire ed agevolare il transito su tutto il comparto composto dalle vie su indicate, dando una sicurezza in più alla circolazione in essere e tutelare così l’incolumità di tutti i residenti della zona". L’opera di revisione della segnaletica stradale ha avuto inizio lunedì e riguarda tutta una nuova installazione di segnaletica verticale ed orizzontale che verrà terminata nei prossimi giorni con un definitivo e più efficiente adeguamento della circolazione lungo tutte le vie interessate.

Conclude Valmori: "Il comitato di Quartiere Romiti, con questo ulteriore intervento, vuole manifestare la propria soddisfazione soprattutto per l'ascolto da parte delle Amministrazioni interessate ai problemi e alle situazioni di criticità che vengono segnalate. La risoluzione dei problemi e delle segnalate problematiche costituisce un bene e un segnale importante per il benessere ed il buon vivere sociale, a vantaggio di tutta la collettività dei residenti del territorio dei Romiti".