"In cammino con Speranza": si inaugura il sentiero in memoria di Lorenzo Facibeni

Sarà inaugurato domenica il sentiero in memoria di Lorenzo Facibeni, il vigile del fuoco scomparso il 9 maggio scorso dopo una lunga lotta contro il covid-19. Sarà una giornata di festa per tutte le persone che lo conoscevano. "Speranza", questo il nome del percorso, sarà lungo 18,50 e sarà articolato tra la natura di Predappio, dove Facibeni viveva con la famiglia. In particolare si snoda sulle prime colline intorno alla valle del Rabbi, offrendo scorci magici, caratteristici del territorio.

Alle 8.30 ci sarà la cerimonia inaugurale in Piazza Sant'Antonio, mentre alle 9.30 ci sarà una partenza a piccoli gruppi. La manifestazione sarà gratuita e al termine verranno distribuiti dei piccoli gadget. Nell'occasione saranno raccolte offerte facoltative da devolvere per progetti a colpo culturale e sociale in memoria di Facibeni. Ciascuno può provvedere personalmente al proprio pranzo al sacco, durante il percorso verranno allestiti due punti di ristoro.