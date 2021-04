Sentimenti collettivi in tempo di pandemia: ne parla il dottor Pierluigi Moressa

Dopo l’esordio di sabato con mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena Nonantola, che ha trattato il tema “Dio ha un futuro? Religione e fede dopo la pandemia”, il ciclo di videoconferenze “Quale futuro?” organizzato dall'Associazione San Mercuriale e dall’Ufficio diocesano per la Cultura, prosegue mercoledì, alle 20.45, con il dottor Pierluigi Moressa. Lo psichiatra e psicoanalista forlivese parlerà di “Sentimenti collettivi in tempo di pandemia tra umana caducità e speranza del futuro”.

Secondo il relatore, “la pandemia svela stati primitivi della mente e angosce molto forti. Ad esse si contrappone la speranza del futuro: prospettiva offerta ad un’inquieta umanità, resa consapevole dei propri limiti e responsabile del proprio destino”. I partecipanti potranno seguire l’incontro sulla piattaforma Zoom, iscrivendosi sul sito dell’associazione “www.sanmercuriale.it” oppure contattando l’organizzazione tramite la mail: info@sanmercuriale.it. L'incontro sarà visibile anche in streaming sul canale Youtube della Diocesi di Forlì-Bertinoro, dove è già disponibile il video del primo incontro con mons. Castellucci.

“Il teologo forlivese - scrive la presidente dell’associazione culturale San Mercuriale, Clara Vera Dell’Aquila - ha iniziato esortando ad entrare in punta di piedi nel ‘tema dei temi’: se Dio esiste, da dove viene il male?”. Epicuro rispondeva con un paradosso: 1) Dio non esiste; 2) Dio è buono ma non è onnipotente, vede il male ma non può intervenire; 3) È onnipotente ma non è buono, può fare tutto ma non interviene; 4) Se Dio esiste, ed è buono ed è onnipotente, perché non interviene? La “teologia dopo Auschwitz”, nata dall’atrocità della Shoah, ha trasformato il paradosso di Epicuro in un teorema agnostico e ateistico: se c’è il male non c’è Dio. È la scelta del nulla, l’assurdo di Sartre. Ma se bastassero un virus o un terremoto per far finire tutto, per sempre, sarebbe troppa la sproporzione tra l’energia che mettiamo per vivere e la fine dell’esistenza. “L’alternativa è questa: o siamo gli esseri più sfortunati del mondo... e siamo nella ruota di un destino crudele, o nel frullatore del caso; oppure siamo inseriti in un cammino che ha una meta... la felicità. Questa è l’alternativa che si pone a tutti e che rimane senza risposta per chi nega l’esistenza di Dio. Dalla Croce e dalla Resurrezione ci viene la luce sul mistero del male, ma la Croce è una faccia della medaglia, l’altra è la Resurrezione".

“La pandemia - ha concluso mons. Castellucci – deve averci insegnato qualcosa. Dobbiamo imparare a distinguere l’essenziale dall’accessorio. E l’essenziale è il doppio movimento che si incrocia sul Golgota: amore per Dio, amore per gli altri. Dobbiamo imparare che la vita terrena è un segmento di quel meraviglioso disegno sognato dal Padre per noi”.