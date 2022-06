Il rinnovo della patente tarda ad arrivare, sospeso dal lavoro: "Così non riesco a sopravvivere"

Senza patente non può lavorare, senza lavoro non può mangiare. La situazione di Vlass Leontin, camionista di origine rumena che vive in Italia da 22 anni, sta diventando tragica. Vlass Leontin lavora da anni alla Ciclad di Forlì e si occupa del trasporto di rifiuti. Ha una patente per guidare i camion presa in Inghilterra e alcuni mesi fa, prima che scadesse, si è rivolto alla scuola guida Campo di Marte in via Roma, a Forlì, per ottenere il rinnovo. Ma il rinnovo, o meglio la conversione della patente che ha preso in Inghilterra, non è ancora arrivato e l'azienda, senza patente, non lo fa lavorare.

"In assenza dei documenti necessari mi hanno sospeso dal lavoro - spiega Vlass Leontin - E per me è un guaio serio perché io vivo di quel lavoro. Per me vuol dire non pagare le bollette, non avere i soldi per mangiare, non poter sopravvivere. Non capisco perchè devono impiegare così tanto. A me scadeva il 16 maggio e io addirittura ho inoltrato la richiesta alla scuola guida il 13 marzo. Mi sembra di essere stato previdente e invece mi hanno detto che i tempi della Motorizzazione si sono allungati moltissimo. C'è chi aspetta da sei mesi. Ma io non posso aspettare sei mesi, so che la scuola guida ha fatto vari solleciti presentando la mia sospensione dal lavoro, ma gli è stato detto che non potevano fare nulla. Io, come ultima ipotesi, ho pensato di fare lo sciopero della fame e andare incatenarmi davanti alla Motorizzazione, perchè tanto lo sciopero della fame lo faccio inevitabilmente se non lavoro".

A Leontin la patente non serve per andare a far le vacanze o per andare a spasso, c'è un'esigenza pressante che è quella del lavoro, ma parlando anche con la scuola guida di Forlì abbiamo capito che la situazione è così bloccata per tutti.

"Ultimamente i tempi per la conversione della patente si sono dilatati a dismisura, superano i sei mesi - spiega Fabrizio della scuola guida Campo di Marte - Prima ci si metteva qualche mese, due o al massimo. Ora forse per mancanza di personale o perché l'Inghilterra non è più nell'Unione Europea, i tempi sono più che raddoppiati. Noi, conoscendo la situazione del signor Vlass Leontin, abbiamo mandato già due solleciti per spiegare la sua situazione ma ci hanno detto che non intendono agevolare l'uno o l'altro e vanno in ordine cronologico. Tra l'altro abbiamo altre persone nella stessa situazione in sospeso. Quella che va avanti da più tempo è di una signora che ha chiesto la conversione in novembre e ancora non ha ottenuto risposta".