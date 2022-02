Senza vaccino e senza esenzione, donna sospesa dal lavoro in attesa della commissione medica

E' finita a carte bollate la sospensione dal lavoro di una donna ultracinquantenne di Forlì. Non essendo vaccinata, e pertanto essendo sprovvista di green pass, la donna dal 15 febbraio è stata sospesa dal lavoro e di conseguenza dallo stipendio. E' per questo che si è rivolta ad un legale, l'avvocato Francesco Minutillo, per chiedere il reintegro sul posto di lavoro, oppure la comunicazione del datore di lavoro (un'associazione di categoria della città) di rinuncia volontaria all'attività lavorativa resa dalla dipendente con il conseguente mantenimento dello stipendio.

Il caso della signora è un caso che si posiziona in un'area di vuoto normativo. La donna, con una storia di diverse patologie documentate, all'inizio di febbraio ha chiesto al proprio medico di base lumi sul vaccino e sull'esenzione, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo per gli ultracinquantenni. Dopo il sollecito dell'avvocato, il medico ha rimandato la questione alla commissione dell'Ausl per decidere le esenzioni, dato il quadro clinico complesso della paziente.

Ma l'Ausl si esprimerà in merito solo intorno alla metà di marzo ed in questo modo la donna perderà circa un mese di stipendio, in quanto non è previsto un green pass temporaneo per chi è in attesa di valutazione da parte della commissione medica. La donna il 15 febbraio si è presentata al lavoro, ma le è stato impedito l'ingresso e le è stato consegnato il provvedimento di sospensione. Ora tramite un avvocato ha deciso di impugnarlo.