Vuole un incontro chiarificatore con l'ex, poi le punta una pistola contro e la sequestra: arrestato

Un disperato sms inviato alla madre. La successiva segnalazione al 112 ed un pianto liberatorio alla vista degli agenti di Polizia. Sono stati giorni da incubo quelli vissuti da una 17enne, sequestrata dal suo ex, un 25enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati al mondo degli stupefacenti, arrestato per sequestro di persona, atti persecutori e lesioni personali.

I fatti

L'episodio si qualche giorno fa al Ronco. Tutto ha avuto inizio quando la madre della giovane ha allertato il 112 riferendo di avere ricevuto una richiesta di aiuto dalla ragazza che con un messaggio nel quale aveva spiegato di essere trattenuta da un paio di giorni contro la sua volontà dentro casa dell’ex fidanzato. Sul posto si sono dirette due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. Gli agenti, una volta riusciti a entrare dentro l’appartamento, si sono visti correre incontro la ragazza che si presentava in stato confusionale con visibili segni di percosse. In casa in quel momento c'era il 25enne, ma anche il fratello di 22 anni, anche lui noto per spaccio.

L'incontro con l'ex

Secondo la successiva ricostruzione, la ragazza si sarebbe incontrata con il suo ex in un bar del circondario dopo un'insistente richiesta per un appuntamento chiarificatore in merito ai motivi della fine della relazione. A quel punto la 17enne sarebbe stata costretta a seguirlo sotto la minaccia di un’arma fino a casa sua, dove sarebbe stata percossa e trattenuta fino a quando, riuscendo a eludere il controllo del suo aguzzino, è riuscita a chiedere aiuto ai congiunti che hanno avvisato la Polizia. Gli agenti, che hanno anche compiuto una perquisizione, hanno sequestrato una pistola replica, a salve, trovata nell’armadio della stanza da letto, fonte di prova delle minacce finalizzate alla costrizione e privazione della libertà personale. La ragazza, accompagnata in Ospedale, è stata dimessa con prognosi di guarigione di 10 giorni per le lesioni riscontrate. Da quanto emerso e dichiarato dalla vittima non vi sono stati abusi di natura sessuale.

L'arresto

L’ex fidanzato è stato arrestato per sequestro di persona, atti persecutori e lesioni personali. Il fratello, che da quanto risulta agli investigatori non ha avuto parte nella vicenda, è stato arrestato perché nel 2021, con altre generalità, era stato espulso dal territorio nazionale per motivi di pericolosità sociale in quanto condannato per reati inerenti gli stupefacenti, perciò la sua identificazione in questo contesto ha evidenziato il reato di reingresso nei confini nazionali senza autorizzazione del Ministero dell’Interno, per il quale si procede con giudizio direttissimo. La Procura della Repubblica ha inoltrato al Tribunale di Forlì la richiesta di convalida che il Giudice ha accolto, applicando idonee misure cautelari nei confronti dei protagonisti della vicenda.