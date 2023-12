Panetti di cocaina per milioni di euro nel sottofondo dell'auto: giovane arrestato in autostrada

La droga era nascosta in un vano ricavato sotto il sedile di un'auto. Una conformazione irregolare che però ha insospettito gli agenti. E' stato posto così sotto sequestro, a Forlì, un quantitativo di oltre 15 chili di cocaina nell’ambito di un’operazione di polizia, svolta congiuntamente dalla Squadra Mobile di Forlì e di Ravenna, con la collaborazione della Sezione Polizia Stradale di Forlì.

I fatti risalgono a lunedì pomeriggio durante un controllo straordinario del territorio svolto dal personale della Polizia di Stato in ambito autostradale e lungo la costa, finalizzato a contrastare i fenomeni delittuosi in occasione delle imminenti festività natalizie. I controlli hanno permesso di focalizzarsi sul conducente di una autovettura di grossa cilindrata, un giovane cittadino albanese, non noto alle forze di polizia locali (risultato non in regola con le norme sul soggiorno e la cui posizione è tuttora al vaglio dell'ufficio Immigrazione) fermato in autostrada nel tratto romagnolo dell’A14, mentre la percorreva verso nord.

Gli operatori decidevano di approfondire il controllo di polizia procedendo alla perquisizione dell’auto, una volta portato al comando della sottosezione della polizia stradale, al casello di Forlì e poi in Questura. Durante le attività, rese minuziose anche in relazione alla preoccupazione malcelata del soggetto, il personale ha notato alcune asimmetrie nei sedili posteriori dell’auto e, dopo diversi tentativi, è riuscito a sbloccare il sistema di ancoraggio delle sedute e ad individuare un ampio vano, ricavato artigianalmente e appositamente predisposto lungo tutta la base dei sedili posteriori.

All’interno, scovati dai detective della Squadra Mobile, diretta da Enzo Tarquini, sono stati rinvenuti 28 panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 15 chili. La successiva perquisizione domiciliare dell’uomo, ospite in Italia della madre, ha consentito di rinvenire e sequestrare 80.000 euro in contanti. Il cittadino albanese è stato arrestato con l’accusa di trasporto di sostanze stupefacenti ed è stato portato in carcere alla Rocca. Dalla Questura di Forlì, diretta dal questore Claudio Mastromattei, fanno sapere che si è trattato di uno tra i più importanti sequestri di stupefacenti mai realizzati in provincia, un quantitativo che, dopo essere stato “tagliato”, avrebbe fruttato sul mercato diversi milioni di euro.