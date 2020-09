Riportavano il marchio "Ce" contraffatto, blitz della Finanza in un negozio: 100mila articoli sequestrati

Maxi sequestro di articoli della Guardia di Finanza di Forlì. I baschi verdi hanno effettuato un controllo in un bazar, togliendo dal mercato 100mila prodotti li non conformi alle normative europee in tema di sicurezza, riportanti il marchio Ce contraffatto o diciture in lingua straniera. Si tratta prevalentemente di articoli elettronici di piccolo taglio (come ad esempio pile), ma anche giocattoli e bigiotteria. Il titolare del punto vendita, di nazionalità straniera, è stato denunciato a piede libero, oltre che esser segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni in materia di sicurezza degli articoli. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni fino ad un massimo di 30mila euro.

L’intervento eseguito dai finanzieri forlivesi, informano dal comando di Piazza Dante, "assume particolare importanza sia a tutela dei cittadini, per l’eliminazione dal commercio di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi, che in termini di difesa della libera concorrenza del mercato, dal momento che la mancata sottoposizione dei prodotti ai test di sicurezza comporta la possibilità di applicare prezzi decisamente vantaggiosi che, inevitabilmente, si ripercuotono a danno degli onesti imprenditori che offrono prodotti conformi alle normative".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta alta l'attenzione contro l'abusivismo commerciale in tutte le sue forme. Dall’inizio della stagione estiva, sotto il costante coordinamento della locale Prefettura, sono state impiegate oltre 150 pattuglie, controllati più di 1.000 autoveicoli e sottoposti a sequestro oltre 74.000 prodotti non conformi alle normative di sicurezza vigenti o potenzialmente dannosi per i cittadini.