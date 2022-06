"Potenzialmente dannosi per la salute", sequestro record delle Fiamme Gialle: tolti da mercato oltre 6 milioni di prodotti

Sequestro record dei finanzieri del Gruppo Guardia di Finanza di Forlì. Sono circa 6.700.000 i prodotti considerati dagli investigatori "potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori" che le Fiamme Gialle hanno tolto dal mercato, nel corso di alcuni servizi predisposti nell’ambito del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale disposto dal Comando Provinciale di Forlì. Tutto nasce da un controllo effettuato nei confronti di una ditta di Galeata.

In tale occasione le Fiamme Gialle oltre ad ispezionare e sequestrare la merce presente nei locali, hanno anche rivenuto ed acquisito la relativa documentazione, riuscendo così a risalire l’intera filiera di vendita e individuare le società che importano tali prodotti. I controlli, estesi non solo ad altre città della Regione, ma anche alla Lombardia e al Veneto, ove i militari hanno operato congiuntamente con i colleghi di Padova, Monza e Como, hanno portato alla luce milioni di prodotti non sicuri, poiché mancanti delle indicazioni minime previste dal decreto legislativo 206/2005, meglio conosciuto come Codice del Consumo. Si tratta in massima parte di giocattoli, prodotti di cartoleria, casalinghi, ma non mancano beni per la cura della persona e per il bricolage. Saranno le Camere di Commercio competenti per territorio ad irrogare le relative sanzioni, che complessivamente potrebbero superare i 100mila euro

"Anche questa operazione della Guardia di Finanza ha lo scopo di impedire che articoli illegali e pericolosi come quelli individuati vengano immessi sul mercato in spregio delle normative previste ed in danno del consumatore - spiegano da Piazza Dante -. Da non dimenticare poi un ulteriore aspetto: l’attività delle Fiamme Gialle da una parte tutela le realtà economiche che operano nella legalità e subiscono la concorrenza sleale di chi vende a basso costo prodotti di scarsa qualità e, dall’altra, protegge i consumatori, che vengono fraudolentemente indotti a pensare di acquistare merce di qualità ad un prezzo vantaggioso".