Vaccino anticovid alla clinica mobile: opportunità sfruttata alla Festa dell'Ospitalità

L'opportunità è stata sfruttata ed apprezzata. In occasione del venerdì della Festa dell'Ospitalità a Bertinoro c'è chi ha approfittato della presenza della clinica mobile vaccinale allestita dall'Ausl Romagna per ricevere il siero anti-covid. Il presidio era costituito da un'ambulanza riadattata ad ambulatorio vaccinale. Identiche le procedure che precedono la somministrazione della dose, con compilazione della documentazione e accertamento medico. Dopo la serata sul Colle, la clinica mobile, che garantisce l’accesso diretto alla somministrazione per tutti i gruppi e le classi di età, sarà ancora operativa sabato sera, in occasione della Festa del Liscio, dalle 18 alle 23, in piazza Saffi, in prossimità di via delle Torri.