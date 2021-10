Serata movimentata in una sala giochi: il troppo alcol nel sangue gli costa una triplice denuncia

Gli agenti della Volante dell’ufficio Prevenzione Generale erano intervenuti su richiesta del titolare, che non riusciva a domare le intemperanze del cliente

Un 34enne di nazionalità ucraina è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato con le accuse di "rifiuto di generalità", "minaccia a pubblico ufficiale" e "violazione delle norme sul soggiorno". L'episodio è avvenuto sabato sera in una sala giochi forlivese, dove gli agenti della Volante dell’ufficio Prevenzione Generale erano intervenuti su richiesta del titolare, che non riusciva a domare le intemperanze del cliente.

All’arrivo degli agenti il 34enne prima ha rifiutato di fornire le proprie generalità e successivamente li ha aggrediti con gravi minacce verbali. A nulla è valso l’intervento anche di un amico, che cercava di portarlo alla ragione, anche perché oltretutto era visibilmente ubriaco. Terminate le procedure di identificazione e i verbali a suo carico, è stato segnalato alla magistratura. Sanzionato anche per la violazione amministrativa prevista per lo stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico.