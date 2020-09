Serata sul polo di via Bertini, il comitato del No: "Pubblico lasciato fuori e dentro platea ammaestrata"

“Siamo soddisfatti che dopo tre mesi di continui appelli siamo riusciti a ottenere un incontro pubblico, ma anche molto contrariati rispetto a certi aspetti della serata che ci hanno lasciato con l'amaro in bocca. Ringraziamo tutti i partecipanti, ancor prima di quelli che si sono riusciti a sedere in platea, tutte le persone che sono rimaste fuori a cui non è stato permesso di entrare nel Salone comunale e non hanno mai smesso di farci sentire la loro vicinanza, non visti, ma presenti”: sono le parole del Comitato “No megastore via Bertini – Forlì”, che ha organizzato l'assemblea di giovedì sera sul polo commerciale di via Bertini, presente anche il sindaco Gian Luca Zattini.

Dal comitato arriva la polemica su come è stata organizzata la serata: “Ci saremmo auspicati che venissero poste le condizioni ad una più ampia partecipazione, dato che il Sindaco ha voluto tenere l'assemblea pubblica nel salone comunale si sarebbero dovuti occupare anche del buon funzionamento della partecipazione”. Ed ancora: “Ci teniamo a far sapere che le risatine di scherno, i commenti sessisti e le manipolazioni politiche che hanno fatto da corollario alla serata non ci fermeranno e anzi, saranno per noi uno stimolo, da bravi dilettanti quali siamo, a migliorarci e a perseguire nel nostro obiettivo”.

Ed ancora: “Giovedì sera purtroppo c'è stata una forte assenza di risposte alle domande che poniamo da mesi, differentemente abbiamo assistito a una triste passerella politica autocelebrativa e avulsa di contenuti, con una platea ammaestrata pronta ad applaudire ogni battuta dell'amministrazione come la più becera sitcom televisiva. Un comizio più che un'assemblea pubblica volta a fornire delle chiarezze. Il parere di tutti i cittadini conta, merita di essere ascoltato e sempre deve essere tutelato da ogni strumentalizzazione. La nostra battaglia continuerà”.